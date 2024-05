"Artisanat", car les restaurateurs entendent défendre leur savoir-faire artisanal et celui des producteurs

Le mot à la bouche Thierry Marx et Bernard Thomasson Le dimanche à 12h56, 14h26 et 16h26

« Artisanat » est un mot qui colle bien à la restauration. D'abord, les cuisiniers se présentent, avant tout, comme des artisans. Ils ont un savoir-faire et sont, pour la grande majorité, des chefs d'entreprise qui se définissent aussi comme des aubergistes. Ensuite, en réalisant eux-mêmes les plats qu'ils proposent à leurs convives, ils défendent les artisans producteurs qui leur fournissent fruits, légumes, viandes, poissons, pains ou fromages d'exception.

Le chef étoilé Thierry Marx en est convaincu : "Il y a eu une polémique autour du label fait maison pour les restaurants – qui n'est toujours pas instauré – et cette polémique n'a pas lieu d'être. Moi je soutiens la dynamique pour dire quand un plat est réalisé à partir de produits frais : cette transparence est primordiale pour le consommateur."

L'artisanat, une vraie force d'attractivité

Comment être sûr, quand on va au restaurant, d’avoir dans l’assiette des produits préparés par des artisans, et non issus des industries de transformation ? Sans conteste, ce label en sera le garant, d'autant que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a travaillé aux côtés des producteurs pour définir ce qu'est vraiment un produit fait maison.

"Je défends l'artisanat, ajoute Thierry Marx, parce que c'est une vraie force d'attractivité pour les touristes et pour les mangeurs qui se passionnent pour la gastronomie française. Les jeunes sont de nouveau attirés par les métiers de bouche, comme la boucherie, la charcuterie, la poissonnerie, la boulangerie, etc."