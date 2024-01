"Anguille" : un poisson qui risque de disparaître avant deux ans

Le mot à la bouche Thierry Marx et Bernard Thomasson Le dimanche à 12h56, 14h26 et 16h26

De nombreux chefs ont retiré de leur carte les plats avec de l’anguille. Ce poisson est de plus en plus rare, et pourrait même totalement disparaître, si rien n'est fait. Thierry Marx s’en inquiète.

Auguste Escoffier la préparait en roulade à l'ancienne, cuite dans un fonds de mirepoix au vin de Chambertin. En matelote, elle est mijotée en ragoût, au vin blanc ou rouge et jus de cuisson lié. L'anguille a toujours appartenu à la tradition de la grande cuisine française, même si ce n'est pas un poisson toujours très apprécié des consommateurs.

Si l'on mange de l'anguille depuis toujours, il faut s'arrêter désormais, car l'espèce est menacée d'extinction pure et simple. "Nos réserves ne sont plus là, et on atteint la limite, explique le chef étoilé Thierry Marx. L'anguille ne se reproduit pas en captivité, donc si on ne laisse pas l'écosystème se reconstituer, il n'y en aura plus du tout avant deux ans ."

L'Europe ne prend aucune mesure

Pourtant l'Europe, saisie par des associations de défense de la nature qui réclament l'interdiction de la pêche à l'anguille, l'Europe refuse de prendre des mesures drastiques. "C'est toute la frilosité que l'on ne comprend pas, se désole Thierry Marx. L'Europe a des grands mots sur l'impact environnemental et la défense de la nature, or elle ne fait pas le nécessaire. On a su sauver le thon rouge, mais le cabillaud a disparu en mer du Nord."

Pour tirer la sonnette d'alarme, plusieurs grands chefs étoilés ont décidé de ne plus cuisiner d'anguilles et le font savoir, comme le rapportent, par exemple, nos confrères de France Bleu.