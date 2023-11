Royaume-Uni : après le Brexit, Nigel Farage se mesure à la téléréalité

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

C’était l’une des figures de la campagne pour le Brexit, à la tête du Ukip, devenu ensuite le Brexit Party. Férocement anti-immigration, clairement d’extrême droite. Nigel Farage, ancien parlementaire européen, s’est ensuite désengagé de la politique mais il est resté dans le paysage médiatique par ses prises de position toujours tranchées, contre le confinement pendant la pandémie par exemple. Il anime d’ailleurs une émission d’actualité sur la chaîne très droitière GB News.

Il était courtisé par les producteurs de Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Cette fois il y est, en Australie, dans la nature parfois hostile, et toutes ses apparitions sont très commentées au Royaume-Uni. Il faut dire que sa présence dans l’émission a fait l’objet de longues rumeurs avant l’officialisation, quelques jours avant la diffusion.

"Je suis Nigel Farage, un héros pour certains, le méchant absolu pour des millions d’autres. J’ai eu affaire à des serpents au Parlement européen, je pense que je vais m’en sortir ici aussi." Nigel Farage dans la bande-annonce de l'émission

On a déjà pu le voir en train de manger des pizzas aux insectes, on a aussi vu ses fesses pendant qu’il se douchait dans la forêt. Mais c’est autour du feu de camp, entouré d’un DJ, d’une influenceuse et d’autres petites stars des médias que les esprits s’échauffent. Il s’est d’ailleurs confronté à l’une d’elles : Fred Sirieix, un maître d’hôtel français, qui fait carrière dans la télé britannique, s’en est pris à Farage au sujet du Brexit : "Le truc, c’est l’intolérance qui allait avec, s’emporte le Français. Parce que le Brexit parle de l’immigration. C’est une honte ce que tu as fait, Nigel ! 'On ne veut plus d’Européens, on veut contrôler nos frontières'…"

"Cela n’a rien à voir avec les Européens, ne sois pas stupide, répond Farage. Le Brexit, c’est une chose et une seule : l’autonomie. Nous sommes aux commandes. On peut le faire bien ou en faire en gâchis total. Mais nous sommes responsables. Et les gens qui prennent ces décisions, on choisit de les garder ou de les virer au moment des élections, c’est le vrai pouvoir."

Nigel Farage fait moins bien que l’ancien ministre de la Santé, Matt Hancock, qui réunissait deux millions de téléspectateurs supplémentaires lors de sa participation à la même émission l’année dernière. Mais le cachet de Farage est beaucoup plus élevé : cet opposant au "système" touche 1,7 million d'euros pour se faire filmer dans le bush australien.