Royaume-Uni : de la pandémie de Covid à la téléréalité, l'ancien ministre de la Santé Matt Hancock crée la polémique

Matt Hancock était ministre de la Santé dans les gouvernements de Theresa May puis de Boris Johnson, en charge de la lutte contre le Covid-19. Son choix de participer à une émission de téléréalité est condamné par toute la classe politique et par une bonne partie de la population.

Matt Hancock, ancien ministre de la Santé, vient de faire son entrée parmi les participants de l'émission de téléréalité "I Am A Celebrity" ("Je suis une célébrité"), diffusée sur ITV, aux côtés de l'ex-rugbyman Mike Tindall ou du chanteur Boy George.





Next week, I'm going into the jungle, as part of this year's @imacelebrity



Read why in @TheSun here https://t.co/DUcumVelVq — Matt Hancock (@MattHancock) November 1, 2022



Sa décision de participer à ce programme provoque gêne et incompréhension outre-Manche : "Bouffon", "Crétin", les élus de tous bords condamnent le choix de l’ancien ministre. Le parti conservateur l’a suspendu de son rôle de député. Hancock, entre deux jeux dans l’émission, a tenté de se justifier : "Tous les politiciens, et moi en particulier, ont une image très stricte et ce n’est pas la réalité."

Près de 180 000 personnes sont mortes du Covid au Royaume-Uni. Le pays n’a pas brillé par sa gestion de la crise. Nathan Oswin fait partie de l’association des familles de victimes de la pandémie : "C’est une énorme insulte. L’émission s’appelle 'Je suis une célébrité' et il n’en est pas une. Il était ministre de la Santé pendant une pandémie où des milliers de gens ont perdu la vie. Et il ajoute, avec ironie et amertume : Il n’y aucune coïncidence entre sa présence à la télé et la sortie de son livre en décembre..."



Le journal de la pandémie signé Matt Hancock sort dans moins d'un mois. Ces familles auraient préféré qu'il prenne le temps de répondre directement à leurs nombreuses questions.