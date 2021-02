Royaume-Uni : après dix mois de coma, il se réveille sans rien savoir de la pandémie

Photo de Joseph Flavill publiée dans la page d'une collecte de fonds en ligne lancée par sa famille. (CAPTURE D'ÉCRAN)

Le 1er mars 2020, Joseph Flavill a 18 ans. Un garçon ordinaire qui s'apprête à passer son bac. En traversant la rue à Burton-on-Trent, au nord de Birmingham, il se fait renverser par une voiture. Le choc est violent. Traumatisme crânien. Le jeune homme tombe dans le coma. Or le 1er mars 2020, certes on parle déjà de ce mystérieux virus chinois, mais son nom, Covid-19, n'a pas encore fait irruption dans notre quotidien, pas plus que les mots "restrictions", "confinement", "couvre-feu".

Le 23 mars 2020, le Royaume-Uni se met sous cloche. Quelques jours après la France, Boris Johnson décrète un confinement national. À l'hôpital de Leicester, Joseph est toujours en soins intensifs. Il est même contaminé par le coronavirus par deux fois, sans que l'on sache exactement comment.

Sa mère le voit pour ses 19 ans, en combinaison de protection

Les restrictions sanitaires sont draconiennes, alors sa famille n'a pas le droit de lui rendre visite. Ce n'est que pour ses 19 ans, en décembre, que sa mère est autorisée à le voir, à bonne distance et enveloppée dans une combinaison stérile intégrale.

À l'extérieur, le monde poursuit sa course folle. On parle désormais de mouvements de contestation, parfois violents, de variants et de campagnes de vaccination plus ou moins réussies. Quand Joseph se réveille en janvier, après quasiment 11 mois d'absence, il ne sait rien et personne n'ose lui expliquer dans quel monde il débarque.

Les journaux du monde entier s'intéressent à son histoire, qui rappelle celle du film "Good bye Lenin", où une Allemande communiste, après huit mois dans le coma, se réveille après la chute du Mur de Berlin dans un monde complètement transformé.

Sa famille lui donne des informations au compte-gouttes

Joseph est aujourd'hui conscient mais son réveil et sa rééducation au centre Adderley Green, à Stoke-on-Trent, prendront du temps. Le jeune homme ne parle pas, mais répond en clignant des yeux. Il peut bouger ses jambes quand on le lui demande et, chaque jour, son visage s'illumine quand les membres de sa famille lui passent des appels vidéo.

À ce stade, toutefois, il est difficile de dire ce qu'il comprend précisément, ses proches ne lui délivrent les informations qu'au compte-gouttes. "On a essayé de lui faire comprendre que l'on voudrait vraiment être à ses côtés, explique sa tante Sally, qui a donné quelques interviews aux journaux britanniques, qu'on voudrait lui tenir la main et qu'on ne peut pas le faire. Mais on ne lui a pas parlé de l'ampleur de la pandémie, ça semble complètement irréel. Quand il pourra avoir un contact direct, on essaiera de lui expliquer ce qui s'est passé." Joseph ignore tout du Covid bien sûr, mais aussi du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, de l'élection de Joe Biden ou de l'achèvement du Brexit.

Avant son accident, Joseph était un jeune homme extrêmement sportif, passionné de hockey, de surf et d'aviation. Après son bac, il avait prévu de partir pour un grand voyage autour du monde, sac sur le dos, pendant un an. Pour lui permettre de réaliser un autre voyage, vers la guérison, sa famille a créé un site, Joseph's Journey, pour collecter des fonds. Elle a déjà recueilli plus de 37 000 euros.