L'Australie retire ses caméras de fabrication chinoise

Il y en a partout, dans quasiment tous les ministères, dans les bureaux des agences de renseignement, chez les avocats du gouvernement. Un audit dévoilé la semaine dernière a révélé la présence d'au moins 913 caméras "made in China" sur plus de 250 bâtiments officiels.

Dans la foulée de ce rapport, le ministère de la Défense s'est lancé dans une grande opération démontage. À sa suite, Canberra annonçait mardi 14 février que les caméras équipant les immeubles d'un certain nombre de personnalités politiques allaient elles aussi être retirées d'ici avril.

The Australian War Memorial in Canberra is taking down security cameras made in China as a precaution, the museum chair said. This comes during a rise in suspicion of PRC-made electronics in Australia.

The institution will be removing all security cameras made by Hikvision... pic.twitter.com/uwBBoCxY68 — MaranMatters (@MaranMatters) February 8, 2023

Depuis 2017, la loi chinoise contraint toute organisation, tout citoyen à "coopérer avec les services de renseignement". Bien sûr, l'Australie n'a aucun moyen de savoir si les données potentiellement sensibles collectées par les caméras sont transmises aux services secrets à Pékin, c'est une question de précaution, de morale aussi.

Deux sociétés impliquées dans la répression des Ouïghours

Les caméras ont été fabriquées par deux sociétés, Hikvision et Dahua, impliquées dans la surveillance massive et la répression de la minorité ouïghoure. Les Etats-Unis considèrent déjà que tous leurs produits représentent "un risque inacceptable pour la sécurité nationale" ; en novembre, ils ont interdit leur vente et leur importation. Y compris pour les routeurs wifi ou les téléphones portables destinés aux particuliers.

Hikvision assure qu'elle n'a pas accès aux données vidéo des utilisateurs et qu'elle ne peut donc pas les transmettre à des tiers, en bref qu'il est "catégoriquement faux" de la présenter comme une menace pour la sécurité nationale. À Pékin, les autorités accusent Canberra de "faire un mauvais usage de sa puissance nationale pour discriminer et réprimer les entreprises chinoises". Mais le Premier ministre Anthony Albanese ne se laisse pas démonter, il assume agir "conformément à l'intérêt national" "et de manière tout à fait transparente".

Ses relations sont plutôt bonnes avec Pékin, ils espèrent éviter les tensions qui s'étaient produites en 2018 quand Canberra avait interdit à Huawei d'utiliser son réseau 5G et que la Chine avait riposté par des restrictions sur les exportations australiennes.

Une situation déjà dénoncée en 2018

La même année, une enquête du service investigation d'ABC (en anglais) avait déjà révélé la présence de ces caméras. Une était notamment installée dans l'une des installations de défense les plus secrètes d'Australie, la base RAAF Edinburgh à Adélaïde, un centre de renseignement, de surveillance et de guerre électronique. Le ministère de la Défense avait retiré la caméra dès qu'il avait eu connaissance de sa présence.

Bombshell report from Australia's ABC on Hikvision & Dahua cameras - now banned by US federal government - being used in multiple sensitive locations across Australia: https://t.co/UMtC3FCic8 https://t.co/YPMWsFlpbe — Charles Rollet (@CharlesRollet1) September 12, 2018

D'autres ont été découvertes suspendues directement au-dessus de l'entrée d'un immeuble de bureaux privé dans la banlieue de Canberra, qui abrite des bureaux du ministère de l'Intérieur et du Procureur général, le centre australien de lutte contre le blanchiment d'argent et une annexe de l'une des six agences de renseignement australiennes, l'Office of National Assessments. La caméra surveillait toutes les personnes entrant et sortant de ce bâtiment, mais elle disposait également d'un champ de vision qui couvrait le siège du Premier ministre... Mais le gouvernement n'avait alors pas procédé à un retrait généralisé.

Un effet en chaîne

Cette décision va sans doute donner des idées à d'autres ! En novembre le Royaume-Uni a déjà interdit toute nouvelle installation de Dahua et Hikvision sur des "sites sensibles", il réfléchit aujourd'hui à leur retrait, la décision de Canberra pourrait accélérer les choses.

L'Australie les retire et les Britanniques devraient s'inquiéter plus des caméras de videosurveillance chinoises au-dessus de leurs têtes que des ballons espions. pic.twitter.com/H7IY8ToAZa — Marc-Erwan (@vittart75) February 15, 2023

En Irlande, un député, Patrick Costello, a aussi cité en exemple l'Australie pour réclamer le retrait de ces équipements - largement présents dans le Parlement à Dublin.