Australie : un nouveau Premier ministre plus vert que le précédent

Sa promesse, il l'a mise en pratique moins de deux jours après la victoire des travaillistes aux législatives, et quelques heures à peine après sa prestation de serment. Dès lundi 23 mai, Anthony Albanese, "Albo" pour les intimes, s'est envolé pour Tokyo où il participe aujourd'hui à un sommet informel destiné à contrer l'influence de la Chine dans la région. Alors qu'il était jusqu'ici un parfait inconnu sur la scène internationale.

Great to meet @POTUS today to reaffirm the warm friendship between our two nations based on our shared values. We discussed AUKUS, working together with regional partners, and making comprehensive action on climate change a new pillar of our Alliance. pic.twitter.com/vEB9UY0cuo