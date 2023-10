Fariba Adelkhah, otage de l'Iran, de retour en France

Fariba Adelkhah est rentrée en France. La chercheuse franco-iranienne est restée près de 4 ans en captivité en Iran. Paris assure avoir tout mis en oeuvre pour sa libération.

Temps de lecture : 2 min

Les négociations évidemment se jouent toujours en coulisse... mais le retour de Fariba Adelkhah montre au moins que Paris et Téhéran n'ont jamais cessé de se parler alors que les relations entre les deux capitales sont très tendues en raison de la répression par le régime des mouvements de contestation qui secouent le pays. Le Quai d'orsay dit son soulagement et assure "n'avoir ménagé aucun effort" pour faciliter sa libération. Mais il a demandé à la chercheuse et aux membres de son comité de soutien de Sciences Po où elle enseignait de ne pas s'exprimer pour le moment. Fariba Adelkhah s'est contentée hier soir d'un bref communiqué de remerciement.

Depuis février elle n'était plus en prison, mais retenue en Iran après quatre années éprouvantes

Arrêtée le 5 juin 2019 à Téhéran avec son collègue et compagnon Roland Marshal elle est condamnée à cinq ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale. L'Iran ne reconnaissant pas la double-nationalité, la considère comme 100% iranienne. elle est incarcérée à la prison d'Evin puis placée sous bracelet électronique puis réincarcérée... grève de la faim... 49 jours... En février à la faveur d'une grâce collective elle est libérée mais a interdiction de quitter le pays.

Ses proches ont toujours clamé son innocence. Fariba n'est pas une espionne, son seul crime est de porter un regard critique sur la société iranienne, d'être une chercheuse indépendante et intrépide qui n'a jamais eu peur d'aller sur le terrain, disent-ils. Fariba Adelkhah est spécialiste d'anthropologie sociale et politique, ses travaux sur l'Iransont traduits en plusieurs langues et lui valent une certaine notoriété dans le milieu universitaire. Pour son comité de soutien c'état une prisonnière scientifique, une otage de l'arbitraire.

On aura sans doute, plus tard, des détails sur sa libération... Ce qu'on sait c'est que l'Iran, qui détient actuellement une dizaine de ressortissants ocidentaux, s'en sert en général comme monnaie d'échange.

C'est ce qu'on appelle "la diplomatie d'otages". Il y a un mois, 5 Américains ont été libérés. En échange cinq iraniens poursuivis ou condamnés aux Etats-Unis ont bénéficié de mesures de clémence et six milliards de dollars d'argent iranien gelés en Corée du Sud en raison des sanctions ont été débloqués. Les tractations ont duré plusieurs années. En mai un humanitaire belge a a lui été relâché en échange d'un diplomate iranien condamné en Belgique à 20 ans de prison.Rappelons qu'il este encore 4 Français détenus en Iran : deux enseignants syndicalistes, Cécile Kholer et son compagnon Jacques Paris, un consultant de 39 ans Louis Arnaud et un ressortissant français dont les autorités françaises refusent de donner l'identité. Pour eux, Paris évoque régulièrement le terme "d'otages d'Etat".