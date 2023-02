Guerre en Ukraine : les signaux d'une offensive majeure de la Russie se multiplient pour l'anniversaire de l'"opération spéciale"

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

Dans l'Est, la ville de Bakhmout est depuis quelques jours soumise à un véritable pilonnage et les Ukrainiens se préparent à l'assaut final. Seuls les militaires sont désormais autorisés à entrer, chaque bâtiment s'est transformé en forteresse. Bakhmout demeure un objectif majeur pour Moscou, qui cherche une victoire après plusieurs mois de revers.

Pour le secrétaire général de l'Otan, Bakhmout est surtout le signe que l'offensive tant redoutée a, en réalité, déjà commencé. Comme si la Russie avait décidé d'accélérer les choses pour garder l'avantage avant l'arrivée des armes lourdes promises à Kiev par les Occidentaux.

Kiev se prépare à une offensive d’ampleur de Moscou, à l’approche de la date anniversaire de l’invasion russe

La ville de Bakhmout a subi lundi d’intenses tirs d’artillerie de la part des forces russes dans ce qui semble être le prélude à une nouvelle offensive majeure. pic.twitter.com/pB6RVB26aa — Ecrins ‍♀️ (@Ecrins6) February 14, 2023

"Nous ne voyons absolument aucun signe que le président Poutine se prépare à la paix", dit Jens Stoltenberg avec un certain sens de la litote, avant une réunion des ministres de la Défense des pays membres de l'Otan. Et de préciser : "Ce que nous voyons, c'est que le président Poutine et la Russie veulent toujours contrôler l'Ukraine. Nous voyons comment ils envoient plus de troupes, plus d'armes, plus de capacités".

Les Français appelés à quitter la Biélorussie

D'autres indicateurs d'alerte sont montés d'un cran : ce lundi 13 février, les États-Unis ont de nouveau demandé à leurs ressortissants présents en Russie de quitter le pays sans délai, comme ils l'avaient déjà fait en septembre au moment de la mobilisation. L'ambassade les a mis en garde contre les risques de détention et de condamnations arbitraires.

[ FRANCE | GUERRE EN UKRAINE ]



Le ministère des Affaires étrangères appelle les ressortissants français se trouvant en Biélorussie à quitter le pays sans délai. pic.twitter.com/cg0BfpOfP8 — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) February 13, 2023

De son côté, Paris, a renouvelé sa consigne pour les Français résidant en Biélorussie. L'espace aérien étant fermé, c'est par la route qu'il faut partir via les quelques points de passage frontaliers avec la Lituanie, la Pologne ou la Lettonie. Minsk a déjà ouvert son territoire pour permettre à la Russie de lancer l'invasion de l'Ukraine le 24 février. En octobre, d'ailleurs, les deux pays ont annoncé la création d'une force militaire commune. La Biélorussie pourrait de nouveau cette fois se mettre au service de son allié. Par précaution, la Pologne a d'ailleurs décidé la semaine dernière de fermer un important point de passage à sa frontière.

Risque de déstabilisation de la Moldavie

La Moldavie, ce tout petit pays de 2,6 millions d'habitants situé aux frontières de l'Europe, fait tampon entre la Roumanie et l'Ukraine et a longtemps été dans la sphère d'influence de Moscou. Une partie de son territoire, la Transnistrie, a d'ailleurs fait sécession et 1 000 soldats russes y sont stationnés.

Mais depuis décembre 2020, c'est le clan pro-européen qui est au pouvoir.

Prises d’otages, attaques des institutions par des militaires camouflés en civils, la présidente Moldave met en garde contre une menace de coup d'État russe.



Et le scénario qu’elle décrit ressemble à un Donbas 2014 bis. pic.twitter.com/JbAuVIoWak — Loup Bureau (@LoupBureau) February 13, 2023

Aujourd'hui, la présidente, Maia Sandu, se sent menacée. Devant la presse, lundi 13 février, elle a publiquement expliqué qu'un coup d'Etat était en train de se préparer pour renverser son gouvernement et le remplacer par un régime pro-russe. Attaques de bâtiments officiels, prises d'otages, actions de déstabilisation... Elle a confirmé toutes les informations des services de renseignement ukrainiens. Depuis le mois de juin, son pays est – comme l'Ukraine – candidat à l'entrée dans l'Union européenne, il est devenu une cible de choix. Et c'est aussi par la Moldavie que pourrait se propager le conflit.