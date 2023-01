Reportage Guerre en Ukraine : "On a besoin d'armes lourdes, sinon l'Ukraine pourrait tomber et la Pologne sera la prochaine sur la liste"

Guerre en Ukraine : "On a besoin d'armes lourdes, sinon l'Ukraine pourrait tomber et la Pologne sera la prochaine sur la liste"

Pour l'instant, l’Ukraine ne possède en guise de chars lourds que des T-72 soviétiques, conçus il y a un demi-siècle. Les ministres de la Défense des alliés de l’Ukraine se retrouvent vendredi 20 janvier sur la base militaire américaine de Ramstein, en Allemagne. Au programme : d'éventuelles nouvelles livraisons d'armes.

Maxime est fier de présenter son char de combat, un T-72 de l'ère soviétique, légèrement modernisé. Mais après onze mois de guerre, l'armée ukrainienne fait face à une pénurie de ses chars, affirme Maxime. "On en a perdu beaucoup à Kherson et ici également. Il nous en manque vraiment pour poursuivre les combats. Donnez nous des chars ! Donnez nous des armes lourdes ! On en a besoin. Si on nous en livrent suffisamment, je pense que l'on pourra libérer la Crimée et tous les territoires occupés par la Fédération de Russie".

>> Guerre en Ukraine, suivez notre direct

Les ministres de la Défense des alliés de l’Ukraine se retrouvent vendredi 20 janvier sur la base militaire américaine de Ramstein, en Allemagne, où devraient être finalisées de nouvelles annonces, peut-être celles de livraison de chars d’assaut occidentaux à Kiev, ce qui pourrait se révéler décisif. Ces chars occidentaux plus performants pourraient faire la différence, veut croire Dima, à la tête d'une brigade. "C'est urgent parce que ça fait un mois que les Russes gagnent du terrain et notre armement date de l'époque soviétique. Il est constamment en panne, pointe Dima. Avec le froid et la boue, il est souvent hors d'usage".

"Plus vite ces armes lourdes nous seront livrées, plus vite nous repousseront les Russes hors du pays". Dima, chef de brigade à franceinfo

À ce jour, les Britanniques sont les premiers à avoir promis à l'Ukraine des chars de combat modernes. L'Allemagne tergiverse, et la France examine actuellement la demande formulée par Kiev. "Je ne pense pas que l'Europe ait peur de Poutine, déclare Taras, de retour du front. Simplement quand elle voit les pertes importantes, le bain de sang provoqué par cette guerre, elle craint l'escalade ou que la situation n'empire. Personne n'envisage d'aller au-delà des frontières ukrainiennes. On ne fait que défendre notre terre. On a besoin de ces armes lourdes. Sinon l'Ukraine pourrait tomber et la Pologne sera la prochaine sur la liste". Pour mener une contre-offensive efficace, l'armée ukrainienne estime avoir besoin de 300 de ces chars de combat.