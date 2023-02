DIRECT. Guerre en Ukraine : les membres de l'Otan se réunissent ce mardi pour accélérer leurs livraisons d'armements et de munitions à Kiev

Ce qu'il faut savoir

Une réunion cruciale pour l'Ukraine. Les membres de l'Otan se réunissent, mardi 14 février, afin d'accélérer leurs livraisons d'armements et de munitions à l'Ukraine et de discuter de la fourniture d'avions de combat pour lui permettre de résister à la nouvelle offensive préparée par la Russie. "Nous sommes engagés dans une course à la logistique pour des capacités clés", a expliqué Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'organisation transatlantique. Suivez notre direct.

Les Ukrainiens pourraient bientôt manquer de munitions. "Le rythme actuel d'utilisation de munitions par l'Ukraine est beaucoup plus élevé que notre rythme actuel de production", a averti Jens Stoltenberg. "Cela épuise nos stocks et met nos industries de défense sous pression", a-t-il ajouté, appelant à augmenter les cadences d'une part et investir dans les capacités de production d'autre part.

Des soldats ukrainiens formés sur des chars Leopard en Pologne. Arrivés droit du front en Ukraine, 105 soldats ukrainiens suivent en Pologne, dans une base spécialisée, une formation intense sur des chars Leopard, sous l'oeil d'instructeurs polonais, canadiens et norvégiens, expliquent les organisateurs et les participants à ce stage exceptionnel.

Situation "compliquée" au nord de Bakhmout. L'Ukraine a reconnu des difficultés dans l'épicentre des combats dans l'est du pays, où l'armée russe a revendiqué la capture d'un nouveau village. Si son importance stratégique est contestée, la ville a acquis un statut de symbole de la lutte entre Moscou et Kiev pour le contrôle de cette région industrielle de l'Est.