États-Unis : en matière de diplomatie, "Sleepy Joe" s'est réveillé

Si Joe Biden déclenche en toute conscience une crise diplomatique majeure avec la Russie c'est parce qu'il a deux objectifs : d'abord rompre avec une certaine forme de complaisance. Il n'est plus question, comme le faisait Donald Trump, de tout passer au président russe mais de montrer que l'Amérique et ses valeurs sont de retour.

Et si Joe Biden qualifie aujourd'hui Vladimir Poutine de 'tueur", cela fait longtemps qu'il a adopté une ligne dure vis-à-vis de la Russie et qu'il envoie des signaux : deux semaines seulement après son investiture, il accuse déjà publiquement "la Russie de vouloir affaiblir la démocratie". "Le temps où les États-Unis se soumettaient (...) est révolu", dit-il, "face à l’avancée de l’autoritarisme" notre pays sera "au rendez-vous".

Pres. Biden: "I find that we can both operate in the mutual self-interests of our countries...and make it clear to Russia that we are very concerned about their behavior, whether it's Navalny" or other issues. https://t.co/LGRByxUJ48 pic.twitter.com/9k9D6ApLSk