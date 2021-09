Crise des sous-marins : l'Europe (enfin) soudée derrière la France

Il aura fallu cinq jours pour que les Européens expriment publiquement leur soutien à la France. Cinq jours pour admettre qu'il ne s'agit pas que d'une affaire franco-américaine ou franco-britannique, mais d'une crise globale engageant toute l'Europe.

Cinq jours pour réaliser qu'on ne parle pas dans cette affaire d'un simple contrat commercial mais d'une question stratégique majeure dans une zone indo-pacifique devenue théâtre de confrontation avec la Chine. Et que c'est là, maintenant, que se joue le prochain équilibre des puissances dans lequel l'Union européenne doit trouver sa place.

Exclusive: @EU_Commission President @vonderleyen reacts to the AUKUS fallout. “One of our member states has been treated in a way that is not acceptable,” she tells me. “We want to know what happened and why.”



Full interview airs at 7pCET @CNNi and tonight @PBS (listings vary). pic.twitter.com/RFdm50Im09