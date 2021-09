Crise des sous-marins australiens : la France a été traitée de façon "inacceptable", dénonce la présidente de la Commission européenne

La présidente de la Commission européenne a dénoncé, lundi 20 septembre, la manière dont la France a été traitée dans la crise des sous-marins australiens. "Il y a beaucoup de questions en suspens qui doivent obtenir des réponses", a jugé Ursula von der Leyen dans un entretien avec la chaîne américaine CNN, qui doit être diffusé dans la soirée. "L'un de nos États membres a été traité d'une manière inacceptable. Nous voulons savoir ce qui s'est passé et pourquoi", a-t-elle déclaré dans un extrait twitté par la journaliste Christiane Amanpour.

Exclusive: @EU_Commission President @vonderleyen reacts to the AUKUS fallout. "One of our member states has been treated in a way that is not acceptable," she tells me. "We want to know what happened and why."



