Comment le Botswana a mis au jour le deuxième plus gros diamant du monde

Pour l'instant comme il n'est ni taillé ni poli, le deuxième plus gros diamant du monde jamais découvert ressemble surtout à un énorme caillou vaguement transparent mais un peu terne, de la taille d'un très gros avocat. Si vous l'aviez en main vous sentiriez bien son poids ! Il pèse pas loin de 500 grammes. Autrement dit 2 492 carats (c'est l'unité avec laquelle on mesure la masse des pierres précieuses. Un carat = 0,2 gramme).

On n'est pas loin du record du monde, le Cullinan, 3 100 carats, découvert en Afrique du Sud en 1905, quand le pays était encore une colonie britannique. Le Cullinan avait été taillé en neuf pierres différentes, dont certaines serties dans les joyaux de la Couronne.

Au moins 40 millions de dollars

Celui qui a été trouvé cette semaine n'a pas encore de nom mais, selon les sources citées par le Financial Times, il vaut au moins 40 millions de dollars. Quand il aura trouvé son acheteur, les revenus de la vente seront partagés entre la compagnie qui exploite la mine, la Lucara Diamond Corporation qui est canadienne, et l'État du Botswana, l'un des plus gros pays producteurs de diamants, qui représente à lui tout seul 20% de la production mondiale.



Le Botswana, situé en Afrique australe, est traversé par l'immense désert du Kalahari qu'il partage avec l'Afrique du Sud et la Namibie. On y trouve de plus en souvent des pièces exceptionnelles. Il y a cinq ans, par exemple, une pierre de 1 758 carats a été extraite de la même mine de Karowe. Vendue à la maison Louis Vuitton (à un prix non divulgué).

Diamants aux rayons X

Aujourd'hui, pour trouver les pierres qui se sont formées dans la roche en fusion du manteau terrestre et sont ensuite remontées grâce aux éruptions volcaniques, on utilise des rayons X. C'est ce que fait Lucara par exemple depuis 2017. Une fois que le capteur détecte le diamant, un jet d'air comprimé très puissant et très précis est envoyé vers la pierre, ça l'éjecte de son environnement, en la séparant naturellement des gravats et des autres minéraux. Ça permet de moins l'abîmer, donc de garder sa taille d'origine. Donc de le vendre beaucoup plus cher.

Pour ne rien rater de cette manne et garder le contrôle de cette ressource, qui pèse pour quasiment un tiers de son PIB, le gouvernement du Botswana a renégocié l'an dernier l'accord qui le lie aux compagnies minières, essentiellement la De Beers. Sa part, initialement de 25%, est passée à 30%. Elle augmentera jusqu'à atteindre 50% d'ici dix ans.