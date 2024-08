Un diamant hors norme de près de 2 500 carats, découvert au Botswana

Avant cette annonce, le plus gros diamant découvert au Botswana était une pierre de 1 758 carats extraite par la société Lucara en 2019 et baptisée "Sewelo".

Un diamant d'une taille exceptionnelle, le deuxième plus gros au monde à 2 492 carats, et qui tient à peine dans la paume d'une main, a été trouvé dans une mine du Botswana, a annoncé une compagnie minière canadienne jeudi. Cette pierre précieuse, détectée dans la mine de Karowe, dans le nord-est du Botswana, premier producteur africain de diamants, est "l'un des plus gros diamants bruts jamais découvert", souligne la société Lucara dans un communiqué.

En termes de carats, il n'est pas loin du plus gros diamant connu au monde, le "Cullinan", de plus de 3 100 carats. "Nous sommes enchantés d'avoir récupéré cet extraordinaire diamant", a déclaré William Lamb, PDG de Lucara, cité dans le communiqué, qui n'offre aucune précision sur la valeur de la découverte ni sa qualité. Cette découverte est liée à une technologie de détection par rayons X, mise au point par la société Lucara et utilisée depuis 2017, "qui permet d'extraire de plus grosses pierres précieuses du sol sans qu'elles se brisent en morceaux", affirme William Lamb.

Avant la découverte annoncée jeudi, le plus gros diamant découvert au Botswana était une pierre de 1 758 carats également extraite par Lucara en 2019 et baptisée "Sewelo", ce qui signifie "découverte rare" dans la langue tswana. Gros comme une balle de tennis, il avait été acheté par la maison Louis Vuitton, marque phare du géant du luxe LVMH, pour un prix non divulgué. Lucara rappelle dans son communiqué avoir également trouvé en 2021 un diamant de 1 174 carats au Botswana, en utilisant la même technologie à rayons X utilisée pour identifier cette semaine le diamant brut de taille exceptionnelle.