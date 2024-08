Diamant de 2 500 carats découvert au Botswana : "Ces pierres restent exceptionnelles, on ne va pas en trouver des centaines", estime un expert en gemmologie

Il tient à peine dans la paume d'une main et pourtant il pèse un demi-kilo et vaut 2 492 carats. Un diamant d'une taille exceptionnelle, le deuxième plus gros au monde, a été découvert dans une mine du Botswana, en Afrique. C'est la compagnie minière canadienne Lucara qui l'a annoncé jeudi 22 août. Selon plusieurs sources, citées par le Financial Times, il pourrait valoir plus de 40 millions de dollars. Il a été découvert grâce à une technologie récente utilisant des rayons X, qui permettent d'extraire les plus grosses pierres précieuses du sol sans les briser. Une méthode qui pourrait, selon plusieurs experts, permettre à terme de trouver d'autres très gros diamants.

à lire aussi Un diamant hors norme de près de 2 500 carats, découvert au Botswana

Au risque de voir la valeur de ces pierres baisser ? Peu de chances selon Aurélien Delaunay, directeur du Laboratoire français de gemmologie, interrogé vendredi sur franceinfo. "Il y a un cours mondial qui existe avec des prix qui sont émis. Le fait d'en trouver de plus en plus ne va pas jouer vraiment sur ces prix-là. Ces pierres, aussi importantes qu'elles sont, restent exceptionnelles et on ne va pas en trouver non plus des centaines", estime-t-il.

"Quand vous achetez un diamant, vous achetez tout ce qu'il y a autour"

"La demande en diamant reste quand même importante parce que vous avez beaucoup de symboles qui sont liés à ça : symbole d'éternité, d'amour et de puissance, poursuit le directeur du Laboratoire français de gemmologie. Et quand vous achetez un diamant, vous achetez tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire une pierre naturelle qui a donc été créée dans les entrailles de la terre, qui a une histoire. Les personnes vont continuer à acheter du diamant pour tout ça."

Le plus gros diamant connu au monde reste le "Cullinan", de plus de 1 300 carats, découvert en Afrique du Sud en 1905, taillé en plusieurs morceaux. Les plus gros d'entre eux ont été sertis dans les joyaux de la Couronne britannique.