Au Mali, les militaires français quittent Tombouctou, les problèmes restent

Sur la base militaire de Tombouctou (Mali) au sol de latérite, devant un parterre de soldats et d'officels, le drapeau tricolore a été descendu mardi 14 décembre pour laisser place au drapeau malien. Les 150 militaires français ont plié bagage dans le cadre de la réorganisation de l'opération Barkhane. Après Kidal et Tessalit il y quelques semaines, ce retrait est un symbole fort : c'est à Tombouctou, cité sainte de l'islam inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, que l'ancien président français François Hollande avait lancé en grande pompe l'intervention française contre les jihadistes. C'était il y a presque neuf ans, en février 2013.

Depuis, l'opération s'est enlisée. Après plusieurs mois de traque des jihadistes dans les montagnes, l'opération Serval devient l'opération Barkahne et son mandat s'étend aux pays voisins. Mais le Sahel est immense et impossible à pacifier. L'armée française est de plus en plus perçue comme une armée d'occupation inefficace alors que les groupes jihadistes gagnent en influence et s'installent peu à peu dans le décor, dans une forme de cohabitation avec les habitants. Leurs combattants sont souvent issus des mêmes communautés. Aujourd'hui, ils gèrent aussi le quotidien : autour de Tombouctou, pour une affaire de vol ou de conflit, on préfère aller voir le juge musulman de l'émirat plutôt que la justice de l'État.

D'après l'ONU, le nombre d'attaques contre les civils n'a jamais été aussi bas depuis 2015, année où Bamako et des groupes rebelles du Nord ont signé des accord de paix. Des réfugiés nomades, qui avaient fui en Mauritanie et en Algérie, sont revenus. Des écoles et des églises ont pu rouvrir sous certaines conditions. Cependant, la situation reste fragile : aucun occidental ne peut se rendre dans cette zone sans escorte militaire.

L'influence russe inquiète Paris

Les soldats français quittent Tombouctou mais pas complètement le Mali : on entre plutôt dans une phase de réorganisation. En 2023, il n'y aura plus que 3 000 Français au Sahel contre 5 000 ces dernières semaines. L'armée va se redéployer vers le Sud et changer de tactique. Plutôt que d’avoir des bases un peu partout, ce qui est très lourd sur le plan logistique et ce qui rend aussi les soldats plus vulnérables aux attaques, il y aura moins d'effectifs conventionnels mais plus d'activités de renseignement, avec des drones et des avions. Des forces spéciales vont s'intégrer à Tabuka, la force européenne censée prendre le relais.

Mais les contacts des militaires au pouvoir à Bamako avec la société paramilitaire russe Wagner inquiètent la France et ses alliés. Pas question pour Paris de conduire des opérations de terrain communes avec les supplétifs russes, souvent accusés d'exactions. L'Union européenne vient d'ailleurs de sanctionner des responsables de Wagner en les privant de visas. Emmanuel Macron aura l'occasion d'en parler avec le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, qu'il rencontrera lundi 20 décembre à Bamako avant de célébrer Noël avec les troupes françaises stationnées à Gao, la principale base française du Sahel qui reste ouverte.