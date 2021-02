Affaire Navalny : l'Europe compte sur le gazoduc Nord Stream 2 pour mettre la pression sur Moscou

Le Nord Stream 2, un projet à 10 milliards d'euros pour permettre au gaz de passer directement de la Russie à l'Allemagne. (JENS BUTTNER / DPA-ZENTRALBILD)

Le Haut Représentant de l’Union européenne, Josep Borrel, entame jeudi 4 février, une visite de deux jours en Russie. En pleine crise judiciaire et politique liée au traitement d'Alexeï Navalny et de ses partisans, il veut convaincre Moscou de libérer l'opposant politique et de stopper la répression brutale des protestations.

Pour faire pression, le diplomate européen pourrait s'appuyer sur le dossier du Nord Stream 2, un gazoduc d'environ 1 200 kilomètres, un projet à 10 milliards d'euros. Ces tuyaux sous la mer Baltique doivent permettre au gaz de passer directement de la Russie à l'Allemagne. Complémentaire du Nord Stream 1, en place depuis dix ans, ce gazoduc doit multiplier par deux les capacités de livraison de gaz russe vers l'Europe, où la demande est toujours plus forte.

Un levier d'action pour mettre la pression sur Moscou

Le gazoduc est terminé à 95%, mais a pris du retard, les travaux ayant été suspendus pendant plus d'un an. D'abord en raison des sanctions américaines contre les entreprises impliquées dans le gazoduc, notamment le géant Gazprom. Ensuite parce que plusieurs pays européens inquiets de se voir devenir trop dépendants à la Russie ont multiplié les recours.

Certains États proposent désormais de tout arrêter. C'est la position des États-Unis, du Parlement européen, et de la France. Clément Beaune, le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, y voit le meilleur moyen de faire pression sur Moscou après l'inacceptable répression des manifestations ces dernières semaines.

Après l'annexion de la Crimée en 2014, et l'empoisonnement d'Alexei Navalny l'an dernier, des sanctions avaient déjà été prises contre des responsables russes : gel de leurs avoirs européens, révocations de visas. Mais ces mesures n'avaient eu qu'un impact très limité.

L'Allemagne ne veut pas renoncer au Nord Stream 2

Au contraire, mettre en pause le projet Nord Stream 2, serait bien plus efficace pour mettre la pression sur Vladimir Poutine : la place qu'occupent les exportations d’énergie dans l’économie russe est centrale. La France est d'autant mieux placée pour prendre la tête de la fronde que l'hexagone importe très peu de gaz russe, l'essentiel provient de la Norvège.

Mais les Européens ne sont pas tous au diapason. Les divergences sont particulièrement fortes avec l’Allemagne, la première concernée. Outre-Rhin, on ne veut considérer ce projet que par l'angle économique, et surtout pas géopolitique. Il faut dire que des 27 l'Allemagne est le plus gros importateur de gaz russe. Avec l'arrêt du nucléaire programmé en 2022, la sortie du charbon, en 2038, le pays a un besoin vital de ce gaz, et veut sécuriser son approvisionnement

Il y a quelques jours encore, Angela Merkel, qui a toujours voulu laisser ouvertes les lignes de communication avec le Kremlin, a redit son attachement au Nord Stream 2. Mais le sujet fait de plus en plus débat : à quelques mois des élections, les Verts demandent la suspension du gazoduc. Les Grünen pourraient très bien devenir le prochain partenaire de la CDU au sein du gouvernement. Leur voix est donc importante. La chancelière risque bien de se retrouver isolée, autant sur le plan intérieur que sur la scène européenne.