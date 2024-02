Ukraine : "C'est une guerre d'extermination", selon un médecin franco-ukrainien engagé sur le front

Arsène Sabanieev, médecin anesthésiste, a fait des allers-retours entre Lille, où il vit et les différentes zones de combats en Ukraine. Il publie le livre "La liberté ou la mort" et évoque la "culture ukrainienne détruite".

Ce médecin anesthésiste-réanimateur franco-ukrainien engagé sur le front depuis deux ans publie, jeudi 8 février, La liberté ou la mort aux éditions Robert Laffont. Sa dernière rotation remonte au mois de novembre 2023 près de Lyman, une ville ukrainienne située dans l'oblast de Donetsk. "J'étais un Ukraine lors du déclenchement du conflit, explique Arsène Sabanieev. J'ai quitté le pays avec ma compagne et très rapidement la réalité est apparue en me disant qu'il fallait revenir et aider." Pour lui pas de doute, il s'agit bien d'une "guerre d'extermination". "La culture ukrainienne est détruite, les jeunes enfants, russifiés", souligne ce médecin anesthésiste-réanimateur franco-ukrainien. La contre-offensive lancée début juin pour percer les lignes ennemies est un échec. La Russie contrôle toujours 20% du territoire ukrainien.

"Une guerre existentielle" : Arsène Sabanieev, médecin franco-ukrainien, publie "La Liberté ou la mort" pour expliquer son engagement dans le conflit avec la Russie. "C’est une guerre d’extermination. La culture ukrainienne est détruite, les jeunes enfants, russifiés". pic.twitter.com/AZFZfaUeOf — franceinfo (@franceinfo) February 8, 2024

Les crimes de guerre

Dans le livre Arsène Sabanieev évoque les images qui l'ont frappé durant le conflit. Le 3 avril 2022, il se souvient d'un bus avec l'inscription enfants mitraillé près de Kiev. "Il y a une grande différence entre savoir que ces crimes de guerre existent et prouver par nos sens qu'ils ont eu lieu," reprend Arsène Sabanieev. "Tant qu'on n'a pas vécu ce moment on ne peut pas réellement comprendre ce qui me pousse à l'engagement."