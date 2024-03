Présidentielle en Russie : "C'était presque les ordres de venir voter vendredi et samedi", assure la journaliste Alena Nevsky

Vladimir Poutine est assuré de remporter l'élection présidentielle russe, du vendredi 15 au 17 mars. Si l'opposition a été laminée ces dernières années, des citoyens russes tentent de résister. Certains d'entre eux ont lancé l'opération "Midi contre Poutine", appelant les opposants au régime à se rendre aux urnes à la même heure, dimanche midi. Le but : "Nous compter et voir que nous sommes nombreux et forts", explique Ioulia Navalnaïa, la veuve d'Alexeï Navalny. Mais le gouvernement russe a tout fait pour dissuader les Russes de se rendre aux bureaux de vote dimanche midi, comme l'a raconté sur franceinfo Alena Nevsky, journaliste et membre de l’administration de l’association Russie-libertés.

"Tout le monde était prévenu de ne pas venir aux bureaux de vote dimanche midi. Certains ont reçu des directives de leurs entreprises, les étudiants ont été menacés d'expulser. C'était presque les ordres de venir voter vendredi et samedi", assure Alena Nevsky. Le parquet général russe a aussi lancé un avertissement jeudi, en affirmant qu'il voyait des signes d'extrémisme derrière cette opération et que des poursuites pourraient avoir lieu.