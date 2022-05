Pourquoi la taxe sur les ordures ménagères va-t-elle augmenter dans la plupart des communes ?

Cette année, plus des trois quarts des collectivités françaises veulent augmenter la taxe sur les ordures ménagères de 5%. Au moins une sur deux envisage même plus de 10% d’augmentation, selon un sondage qu’une association a fait auprès des collectivités locales, des mairies ou des agglomérations comme Vannes, Clermont-Ferrand, Toulon qui ont déjà prévu des hausses.

Cette taxe d’enlèvement des ordures ménagères est payée par les propriétaires, en complément de la taxe foncière – c’est sur le même avis d’imposition – mais lorsqu’ils louent leur bien, les propriétaires la répercutent sur les locataires. Son montant dépend du type de bien, de sa situation et chaque année les collectivités revoient le taux de prélèvement. C’est en ce moment que se décident les budgets.

Or, ramasser les ordures revient de plus en plus cher aux collectivités et une fois de plus, ça tient à la guerre en Ukraine et à l’augmentation des coûts de l’énergie qui en découle. Il faut mettre de l’essence dans les camions qui ramassent les poubelles et comme le carburant coûte plus cher ! Même chose pour les centres de tri des déchets, c’est très robotisé, c’est bourré d’électronique, il faut de l’électricité pour faire fonctionner les sites. Tout ça augmente les dépenses des communes ou des agglomérations.

Cette taxe s’ajoute à la taxe sur les activités polluantes

Cette fois, c’est une taxe décidée par le gouvernement, par l’État, mais que paient les collectivités. C’est une taxe sur le stockage et l’élimination des déchets, autrement dit une taxe sur les décharges.

Elle rapporte globalement 600 millions d’euros de recettes par an à l’État et en trois ans, elle a plus que doublé. Elle est passée de 25 à 54 euros la tonne. Ce coût supplémentaire, les collectivités là aussi le répercutent sur les ménages. Surtout qu’elles sont nombreuses à se plaindre d’avoir perdu des recettes avec la suppression de la taxe d’habitation, elles cherchent donc à compenser par tous les moyens.