Taxes : le prix des ordures continue de grimper

Le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne cesse d’augmenter. Dans certaines villes, il a même bondi de 40%. Et la situation ne devrait pas s’arranger, car cette hausse compense celle d’une autre taxe sur le stockage des déchets. "+41,86% pour être précis, c’est énorme", s’étonne Thierry Fortunée, habitant de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis).

"Plus on trie, plus on va payer cher"

Pour l'adjointe au maire de Tremblay-en-France, cette augmentation est due à la taxe à l'enfouissement des déchets et à leur incinération, qui coûte de plus en plus cher. "L'État a décidé d'augmenter la taxe générale sur les activités polluantes qui fait un bond extrême", rapporte Virginie De Carvalho, également vice-présidente de terre d'envol. "La gestion des déchets de nouvelles générations nécessite de nouveaux gestes de tris, mais aussi de nouvelles collectes sélectives. Plus on trie, plus on va payer cher", ajoute Nicolas Garnier, délégué général d'Amorce (Association nationale des collectivités et des entreprises des déchets).