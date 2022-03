Hausse des prix de l'énergie : le gouvernement prévoit 22 milliards d'euros de dépenses pour compenser l'inflation, selon Bruno Le Maire

Face à la hausse des prix de l'énergie, le gouvernement français a prévu de dépenser quelque 22 milliards d'euros en mesures de soutien au pouvoir d'achat, a fait savoir le ministre de l'Economie lundi 7 mars. Le gel des prix du gaz devrait coûter "sans doute 10 milliards d'euros sur l'intégralité de l'année 2022", contre 1,2 milliard d'euros budgété jusqu'ici, a expliqué Bruno Le Maire sur BFMTV.

"Le plafonnement des tarifs de l'électricité" a quant à lui coûté "8 milliards d'euros et l'indemnité inflation 4 milliards d'euros", a détaillé le ministre. "La facture totale s'élève à plus de 20 milliards d'euros sur la seule protection de nos compatriotes contre la flambée des prix de l'énergie", a-t-il conclu.

"Pas un 'quoi qu'il en coûte'"

L'exécutif est prêt à prendre "davantage" de mesures en soutien au pouvoir d'achat des ménages, a assuré Bruno Le Maire. "Ca ne sera pas un 'quoi qu'il en coûte'", a martelé le ministre de l'Economie. "On ne répond pas à un tournant géopolitique majeur uniquement en versant un chèque ici ou là", a-t-il développé en référence à l'offensive russe en Ukraine déclenchée fin février, qui a accentué la hausse des prix de l'énergie. "Nous apporterons une réponse à tous les Français les plus touchés par la crise, (...) des réponses ciblées sur ceux qui en ont le plus besoin", a ajouté Bruno Le Maire.

Emmanuel Macron a demandé mercredi au Premier ministre, Jean Castex, d'élaborer "un plan de résilience économique et social" pour répondre aux difficultés qui découlent du conflit russo-ukrainien, notamment la hausse des prix de l'énergie et des matières premières.