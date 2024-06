Économie : victoire de Narendra Modi en Inde, pays partenaire stratégique de la France

En Inde, après six semaines de vote, les élections législatives aboutissent à la reconduction du Premier ministre Narendra Modi. C'est un scrutin que la France suit de près, tant l’Inde est un partenaire économique stratégique.

En Inde, les élections législatives ont appelé aux urnes quelque 642 millions de votants. Après trois jours de dépouillements, la commission électorale nationale du pays annonce, mardi 4 juin, la victoire attendue du parti du Premier ministre, Narendra Modi. La France observe attentivement ce résultat, car l'Inde affiche un dynamisme économique insolent.

Selon les derniers chiffres parus vendredi, sa croissance atteint 8%. L’Inde est aujourd’hui la 5e économie mondiale et la plus grande démocratie du monde, de près de 1,5 milliard d’habitants. Le pays ambitionne même de se positionner, d'ici 2030, à la 3e place des économies mondiales, derrière les États-Unis et la Chine.

Partenariats économiques et coopération dans la défense

Ce n’est donc pas un hasard si Emmanuel Macron a multiplié les déplacements en Inde et invité Narendra Modi en 2023, pour le défilé du 14 juillet. Les deux dirigeants ont fixé le cap d’une relation bilatérale dans tous les domaines jusqu'en 2047 ! L’Inde est à l’évidence un partenaire que l’on soigne, surtout en ce moment, car c’est un pays qui affiche une politique internationale de non-aligné, que ce soit avec les États-Unis, la Russie ou la Chine.

De plus, les liens sont nombreux avec les entreprises françaises, dans de nombreux domaines, comme, par exemple, l’aéronautique. L’Inde est un gros marché pour Airbus, qui a fait alliance sur place avec le groupe indien Tata pour produire des hélicoptères. Le secteur de l'automobile bénéficie aussi du marché indien, où Renault et Citroën sont présents. Le spatial est bien relié aussi, sans oublier, les immenses besoins de l'Inde en énergie décarbonnée et en infrastructures, qui sont autant de marchés potentiels pour Suez ou Alstom.

La coopération dans le nucléaire civil est un des axes que cherche à développer la France, mais c’est surtout dans la défense que la coopération est sans conteste la plus ancienne et la plus forte. Cette coopération existe depuis 25 ans. La France est un des premiers fournisseurs d’armes en Inde, qui, par exemple, se fournit chez Dassault Aviation pour ses avions Rafale.

Plus forts face à la Chine

L’Inde se pose en concurrent de la Chine et c’est aussi ce qui intéresse la France. L’Inde est en rivalité étroite, permanente, presque obsessionnelle avec la Chine. Elle rêve de la remplacer comme usine du monde. Mais l'Inde produit actuellement trois fois moins de richesses que la Chine. Les infrastructures sont sous développées, malgré la qualité des ingénieurs indiens. Dans un pays où les inégalités entre riches et pauvres atteignent un niveau historique, 40% de la population travaille encore dans l’agriculture, un tiers des jeunes sont illettrés, le chômage est élevé. L’Inde représente 2% à peine du commerce mondial, sans compter que le pays se durcit au niveau des libertés, exclut les journalistes, prône la domination des hindous en éloigant le pays de sa tradition laïque... Pour la France, c’est un partenaire stratégique mais un partenaire qui présente d’importantes limites.