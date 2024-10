Handball : l'effet JO a permis d'accueillir "18% de licenciés en plus au 1er septembre", estime la Fédération française de handball

L'effet JO a permis d'accueillir "18% de licenciés en plus au 1er septembre", a déclaré dimanche 20 octobre dans le Club info de franceinfo Philippe Bana, président de la Fédération française de handball.

Deux mois après les Jeux de Paris 2024, l'ancien directeur technique national (DTN) devenu président de fédération a remarqué un effet JO dans son sport, le handball : "18% de licenciés en plus au 1er septembre", c'est "énorme", se félicite Philippe Bana. "On approche du demi-million de licenciés au mois d'octobre", et comme pour la fédération française de tennis de table par exemple, celle du handball va se heurter très vite à un plafond, celui du manque d'infrastructures. "À partir du mois de novembre, on ne pourra plus accueillir les gamins qui vont venir. On va refuser cette année 100 000 handballeurs." La FFH espère travailler ce sujet très vite avec le gouvernement.

Concernant la future élection à la présidence de la Fédération française de handball (FFHB), Philippe Bana est certain d'être réélu, une seule liste a été validée. "Une équipe s'est présentée, elle a fait son travail, elle a déjà un bilan derrière elle", avance Philippe Bana. "Personne n'a voulu venir contredire ça. Mais tous les jours, on va en discuter avec les clubs, on profite de ces six semaines de travail préélectoral pour dire : 'Allez, vous le voyez comment, vous, le handball ? Que faut-il faire de plus ?'". L'élection se déroulera du 21 au 25 novembre prochain par vote électronique.