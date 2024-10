Les frères Lebrun, champions d'Europe en tennis de table : "On a vraiment deux ambassadeurs de notre sport", se félicite le président de la FFTT

"On a vraiment deux pépites, deux ambassadeurs de notre sport", s'est félicité Gilles Erb, président de la Fédération française de tennis de table (FFTT) dimanche 20 octobre sur franceinfo, après le sacre en double d'Alexis et Félix Lebrun et le sacre en simple d'Alexis Lebrun lors des championnats d'Europe à Linz (Autriche).

Moins de deux heures après avoir remporté la finale en double, Alexis Lebrun (19e mondial) s'est de nouveau imposé en simple, face à l'Allemand Benedikt Duda (11-5/11-8/11-6/11-2), devenant le 3e Français champion d'Europe de tennis de table.

Deux mois après leurs médailles de bronze décrochées aux Jeux olympiques de Paris 2024 (une chacune en double et une en simple pour Félix), les frères Lebrun continuent leur moisson. "On avait des doutes sur notre état de préparation suite aux JO", reconnaît Gilles Erb. "On ne savait pas très bien dans quel état de forme on était", raconte le président de la FFTT, qui constate avec ce sacre européen à quel point "Félix Lebrun et Alexis Lebrun ont de la ressource (...), ce petit truc du champion qui fait qu'ils arrivent, dans les grands moments, à être les meilleurs et à remporter ces titres."

Engouement "complètement fou" pour le tennis de table

Ces nouvelles performances des frères Lebrun, mais aussi de Simon Gauzy et de Prithika Pavade qui ont remporté vendredi la médaille de bronze en double mixte, risque d'amener encore de nouveaux adhérents au tennis de table français. "On vit un engouement complètement fou", observe le président de la FFTT. "La vague est trop haute, on manque évidemment d'installations sportives, d'encadrement pour pouvoir accueillir tout le monde dans les meilleures conditions", concède Gilles Erb, qui rappelle cependant avoir "lancé un grand plan pour aider les clubs à accueillir mieux et accueillir plus de monde".