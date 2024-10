Tennis de table : les frères Félix et Alexis Lebrun sacrés champions d'Europe en double

Un succès expéditif. Alexis et Félix Lebrun ont été sacrés champions d'Europe, dimanche 20 octobre, en remportant la finale du double messieurs face aux Suédois Anton Kallberg et Truls Moregard. Les Français ont facilement gagné la rencontre en moins de 30 minutes (11-2, 11-6, 11-8).

Après le sacre de Jacques Secrétin et Patrick Birocheau en 1980 et celui de Jean-Philippe Gatien et Patrick Chila en 2000, Alexis et Felix Lebrun deviennent la troisième paire tricolore à remporter un titre en double messieurs.

🇫🇷🏓 CHAMPIONS D'EUROPE



Alexis et Félix Lebrun sont sacrés en double lors des Championnats d'Europe, pour la première fois de l'histoire#lequipeTTABLE pic.twitter.com/vomVfOowRh — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 20, 2024

Les frères Lebrun se sont rendus le match facile. La première manche a largement tourné à l'avantage de la paire française. Dépassés par les événements, les Suédois ont encaissé le premier set en seulement quelques minutes (11-2). Les Français ont ensuite provoqué de nombreuses fautes au revers de leurs adversaires dans la deuxième manche (11-6) avant de conclure en beauté lors de la dernière manche décisive (11-8).

Une année prolifique en médailles

Après des Jeux olympiques réussis pour la fratrie Lebrun, avec une médaille de bronze par équipes (aux côtés de Simon Gauzy) et une deuxième en simple pour Félix Lebrun, le tennis de table français n'a jamais été aussi florissant.

Félix Lebrun a lui effacé sa déception en simple de la veille. Battu en quart de finale alors qu'il était tête de série numéro 1, le plus jeune de la fratrie (18 ans) repart tout de même d'Autriche avec une médaille d'or. "Revenir de ces championnats avec un titre, c'est ce que je voulais et j'ai réussi. C'est magnifique", s'est-il enthousiasmé à l'issue de la finale.

Son grand frère Alexis (21 ans), quant à lui, a une deuxième finale à jouer en simple. Après avoir éliminé Truls Moregardh en demi-finale, il affrontera à 17h40 l'Allemand Benedikt Duda pour un titre en simple.