Tennis de table aux JO de Paris 2024 : les Français arrachent la médaille de bronze par équipes aux dépens du Japon, la 55e breloque pour la France

Une belle façon de conclure le tournoi de tennis de table. Après avoir été largement battue en demi-finales de l'épreuve par équipes masculine, l'équipe de France s'est bien rattrapée, vendredi 9 août, lors de la petite finale en battant les Japonais 3 à 2 pour s'adjuger une belle médaille de bronze. La deuxième breloque pour le tennis de table tricolore, après celle du même métal décrochée par le benjamin de l'équipe, Félix Lebrun, en simple dimanche dernier.

Paris 2024 - Tennis de table : Félix Lebrun et la France arrachent le bronze

La rencontre a pourtant offert son lot de rebondissements. Si la paire Simon Gauzy-Alexis Lebrun avait parfaitement lancé les Bleus, en s'imposant trois sets à un (11-5, 11-7, 5-11, 11-6), Félix Lebrun, 5e mondial, s'est fait très peur face au Japonais Tomokazu Harimoto, pourtant quatre places derrière lui au classement. Il lui a fallu cinq sets (11-13, 11-4, 9-11, 11-6, 12-10) et sauver trois balles de match pour faire le break et passer le relais à son frère à 2-0.

Paris 2024 - Tennis de table : Félix Lebrun est immense

C'est là que les ennuis ont démarré pour les Tricolores. Alexis Lebrun, impuissant face à Shunsuke Togami, s'est lourdement incliné trois sets à un (8-11, 9-11, 11-9, 9-11), pris systématiquement sur ses diagonales et perdant peu à peu ses nerfs. Son partenaire de double, Simon Gauzy, a suivi le même chemin face à Tomokazu Harimoto (8-11, 11-8, 8-11, 12-14), malgré plusieurs remontées au fil du match.

1 – Félix Lebrun (🥉🥉) est le 1er athlète français à obtenir 2 médailles aux Jeux olympiques avant ses 18 ans depuis au moins 1924. Porte-plume🏓. pic.twitter.com/hatQMhCfGt — OptaJean (@OptaJean) August 9, 2024

Le cinquième et dernier match décisif aura été plus compliqué que prévu pour les Français, ressortant Félix Lebrun face au moins bien classé des six joueurs présents à l'Arena Paris Sud ce vendredi, Hiroto Shinozuka, 42e mondial. Après avoir balayé son adversaire sur les deux premiers sets, le benjamin a douté dans le troisième, avant de conclure in-extremis au bout du quatrième (11-7, 11-7, 12-14, 13-11). A 17 ans, le plus jeune de l'équipe sauve les meubles et permet à la France de remporter une 55e médaille.