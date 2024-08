JO de Paris 2024 : plus de médailles, mais moins d'or, les sports collectifs français restent au sommet

Les sports collectifs ont une nouvelle fois été porteurs de médailles pour l'équipe de France olympique, comme à Tokyo, avec deux formations en or : les volleyeurs et les joueurs de rugby à sept.

A Tokyo en 2021, les équipes de France de sports collectifs avaient rapporté six médailles au clan tricolore. Le défi était de faire mieux à domicile et la mission est réussie, avec sept breloques, mais seulement deux titres au lieu de trois au Japon voici trois ans. La moisson aurait pu être encore plus belle sans les désillusions connues par les handballeurs ou l'équipe de France féminine de rugby à 7.

Les satisfactions : un doublé en volley, des médailles historiques en football et en rugby à 7

Ils rapportent deux médailles d'or à la France : les volleyeurs et l'équipe de France masculine de rugby à 7 ont fini leur tournoi au sommet de l'Olympe. Les septistes avaient parfaitement lancé les JO en obtenant la première médaille d'or de la délégation française, samedi 27 juillet, avec une victoire de prestige contre les Fidjiens, double champions olympiques en titre. Un succès venu concrétiser leur très bonne saison, après avoir remporté la finale du circuit mondial, dopés par le renfort d'Antoine Dupont, porte-drapeau de la cérémonie de clôture.

Paris 2024 - Rugby à 7 : tous les essais de France - Fidji

Pour les volleyeurs, il a fallu attendre la fin des JO, avec une finale samedi 10 août. La bande d'Earvin Ngapeth, qui avait déjà surclassé l'Italie, championne du monde en titre, en demi-finales (3-0), a réédité sa performance contre la Pologne, championne d'Europe, en finale (3-0). Elle réalise le doublé après son sacre à Tokyo. Un exploit seulement réalisé par l'URSS (1964 et 1968) et les Etats-Unis (1984 et 1988).

Paris 2024 - Volley-ball : revivez le sacre des Français L'équipe de France masculine de volleyball a conservé son titre aux Jeux Olympiques de Paris 2024 en battant en trois sets l'équipe numéro 1 mondiale, la Pologne. (France TV)

Les footballeurs, eux, espéraient succéder aux champions olympiques de 1984, qui avaient obtenu la dernière médaille française dans un tournoi olympique de football, mais ils ont échoué en finale contre l'Espagne (5-3 après prolongation). Une belle performance tout de même quand on connaît la difficulté avec laquelle Thierry Henry a construit son groupe, essuyant les refus de nombreux clubs de libérer leurs joueurs pour ce tournoi hors des dates prévues par la Fifa.

Paris 2024 - Football : le résumé de France - Espagne L'équipe de France masculine de football s'est inclinée en finale du tournoi olympique 5-3 face à l'Espagne, après prolongation, le vendredi 9 août, au Stade de France. (France 2)

Comme au foot, la médaille d'argent des basketteurs est une satisfaction. Opposés en finale aux irrésistibles Etats-Unis et leurs stars (LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry), la mission était presque impossible pour les Bleus. Ils leur ont tout de même tenu tête et repartent avec une médaille d'argent, comme à Tokyo. Et ils ne sont pas les seuls basketteurs français à être sacrés vice-champions olympiques, puisque ceux du basket 3x3 ont remporté la même breloque, alors qu'ils n'étaient pas les plus attendus. Une première médaille pour la France dans cette discipline apparue au programme en 2021.

Paris 2024 - Basket-ball : le résumé de France - USA

Quant à l'équipe féminine, elle imite les deux autres en s'emparant de l'argent, également dans une finale perdue d'un point face aux Etats-Unis, pour l'ultime match de la quinzaine olympique. Douze ans après l'argent, trois ans après le bronze, les Bleus se maintiennent sur un podium international.

Une pointe de déception pour les handballeuses et le water-polo

Championnes olympiques et championnes du monde en titre, les Bleues du hand visaient logiquement l'or à Villeneuve-d'Ascq (Nord), au stade Pierre-Mauroy. Mais il était presque certain qu'elles retrouveraient leurs meilleures rivales, les Norvégiennes, en finale, pour une affiche au sommet entre les deux meilleures équipes du monde. Et après deux victoires françaises lors du dernier Mondial en décembre 2023, les Scandinaves étaient revanchardes et se sont imposées assez largement (29-21). Il s'agit toutefois d'une troisième médaille d'affilée aux JO, preuve de la constance du handball féminin français.

Paris 2024 : les handballeuses de l'équipe de France décrochent l'argent face à la Norvège Paris 2024 : les handballeuses de l'équipe de France décrochent l'argent face à la Norvège (France 2)

Les joueurs français de water-polo n'étaient pas aussi attendus, mais ils espéraient une médaille après leur quatrième place au Mondial en février dernier. Ils ont toutefois été éliminés dès la phase de groupes, ne confirmant pas leur bonne prestation des derniers Mondiaux.

Le handball masculin, le foot et le rugby à 7 féminin, déceptions majeures

Champions d'Europe en janvier, les handballeurs français abordaient ce tournoi olympique dans la peau de favoris. Mais rien ne s'est passé comme prévu pour les champions olympiques en titre. Défaits d'entrée en phase de groupes par le Danemark et la Norvège, puis accrochés par l'Egypte, ils se sont qualifiés de justesse pour les quarts de finale. Un quart durant lequel ils ont mené face à l'Allemagne, avant une égalisation à la sirène et une cruelle défaite en prolongation. Pour les finalistes des quatre derniers tournois olympiques, cette sortie précoce est une véritable désillusion.

Paris 2024 : les handballeurs français éliminés par l'Allemagne

Les quarts de finale ont également été fatals aux footballeuses et aux joueuses de rugby à 7. Sous la houlette d'Hervé Renard, les premières visaient une première médaille, qui plus est à domicile, mais se sont heurtées à leur plafond de verre, avec une défaite contre le Brésil (1-0). Vice-championnes olympiques à Tokyo, les septistes espéraient elles aussi une médaille, mais elles ont concédé une défaite dans les dernières minutes contre le Canada. Cruel.