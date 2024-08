JO 2024 : les volleyeurs tricolores conservent leur titre et permettent à la France d'égaler le record de 15 médailles d'or établi en 1996

Il ne pouvait rien lui arriver. Portée par un public incandescent, l'équipe de France s'est imposée en finale du tournoi de volley, aux dépens de la Pologne, samedi 10 août, au terme d'un match parfaitement maîtrisé, contre une équipe pourtant numéro 1 mondiale. Les Bleus, grâce à ce succès, deviennent la troisième équipe à réaliser le doublé aux JO après l'URSS (1964-68) et les Etats-Unis (1984-88). Un exploit majeur sur la planète volley. Surtout, ils confirment qu'ils possèdent bien une génération exceptionnelle.

Après une entame idéale au premier set (25-19), où les Français alternaient parfaitement le jeu face à une Pologne visiblement trop nerveuse, ils s'en sont notamment remis à Jean Patry, impeccable tout au long du match avec 17 points, pour écarter le danger (25-20) lors de la deuxième manche. Il ne fallait plus que conclure. Face à un Wilfredo Leon qui sortait de sa torpeur relative, les Tricolores réalisaient quelques blocks décisifs aux moments cruciaux (25-23).

Même si Earvin Ngapeth, pour une fois, était en difficulté au service et face au contre adverse (8 points à 6/19), les Bleus ne sont plus cette équipe dépendante des inspirations de sa star. Ils l'ont prouvé depuis longtemps, eux qui ont su se reconstruire patiemment après des années dans l'ombre (non qualifiés à Pékin et Londres, éliminés en poules à Rio). Et, transcendés par le public, les hommes d'Andrea Giani se sublimaient une dernière fois pour surpasser quatre balles de match ratées et offrir une 15e médaille d'or à la délégation française. Record des Jeux d'Atlanta en 1996, égalé.