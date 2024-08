Direct JO 2024 : les marathoniens en ouverture, avant un feu d'artifice dans les sports collectifs... Suivez avec nous l'avant-dernière journée olympique

Sans eux, ce ne serait pas vraiment les Jeux olympiques. Les marathoniens entrent en piste, samedi 10 août à partir de 8 heures, avec un duel très attendu en le Kényan Eliud Kipchoge et l'Ethiopien Kenenisa Bekele, sur un parcours annoncé comme particulièrement dur. Le recordman de France, Morhad Amdouni, ne sera en revanche pas au rendez-vous : blessé, il a dû déclarer forfait vendredi. Ensuite, la délégation tricolore aura avant tout les yeux sur trois finales des sports collectifs. Le taekwondo, le cyclisme sur piste, le pentathlon moderne et l'athlétisme (enfin !) pourraient aussi apporter leur lot de bonnes nouvelles. Le record de médailles d'or françaises obtenu à Atlanta en 1996 sera-t-il finalement égalé, voire battu ? Suivez notre direct.

La fête des sports collectifs français. La délégation française pourrait connaître une journée historique à l'issue de trois finales. Les volleyeurs, champions olympiques en titre, ouvrent le bal (13 heures) face aux ogres polonais. Les handballeuses vont aussi tenter de conserver leur place au sommet obtenue à Tokyo. Elles affrontent leurs grandes rivales, les Norvégiennes (15 heures). Enfin, en soirée (21h30), la bande à "Wemby" va chercher à réaliser un nouvel exploit XXL face aux rois du basket, la Team USA de LeBron James et Stephen Curry.

Dernière soirée olympique en athlétisme. Mission du jour : pas de zéro pointé pour l'athlétisme français. La plus grande chance s'appelle Gabriel Tual, en finale du 800 mètres (19h15). A suivre aussi, Cyréna Samba-Mayela en finale du 100 m haies (19h35), et les relais 4x400 m féminin et masculin (finales samedi à 21 heures et 21h14). La grande finale de la soirée se passera du côté de la hauteur, avec un duel attendu entre l'Italien Gianmarco Tamberi et le Qatarien Mutaz Essa Barshim, champions olympiques ex aequo à Tokyo.

Le reste du programme. Médaillée de bronze en 2021 (+67 kg), championne du monde 2023 et reine d'Europe en 2022 et 2024, la taekwondoïste Althéa Laurin peut aller chercher le seul titre qui lui reste (à partir de 9h09). Les Françaises Elodie Clouvel et Marie Oteiza continuent leurs travaux en pentathlon moderne (demi-finales à 9h30 et 13h30), pendant que la golfeuse Céline Boutier termine son tournoi et peut toujours rêver au podium. La grimpeuse Oriane Bertone, cinquième de la demi-finale, va tenter d'accrocher le podium du combiné (bloc à 10h15 puis difficulté à 12h35). En cyclisme sur piste, Mathilde Gros dispute son 8e de finale (17 heures), tandis que le tout nouveau champion olympique de l'omnium, Benjamin Thomas, va tenter de tracer sa route au Madison, avec son binôme Thomas Boudat (17h59).

Deux médailles de plus pour la France, mais... L'équipe hommes de tennis de table (bronze) et les Bleus du football, battus par l'Espagne en finale (argent), permettent aux Tricolores de continuer leur moisson (56 médailles, dont 14 en or). Toutefois, au tableau des médailles, la France est sortie du top 5, dépassée par le Japon (16 titres) et la Grande-Bretagne (une médaille de bronze en plus). Mais la délégation française aura une chance de plus de faire gonfler son total grâce à une nouvelle finale en sports collectifs, celle des basketteuses, victorieuses au bout du suspense de la Belgique en demie. L'athlétisme français a par ailleurs flirté avec le podium à plusieurs reprises (Clément Ducos quatrième sur 400 mètres haies, même place pour le relais 4x100 femmes).