Championne olympique à Tokyo, l'équipe de France a conservé son titre à Paris, samedi, dans une ambiance survoltée.

Le volleyball français de nouveau sur le toit de l'Olympe. Champions olympiques en titre, les Bleus ont réitéré leur performance, samedi 10 août à Paris, dans l’Arena Paris Sud, en s’emparant de la médaille d'or olympique. Les Français, détenteurs du titre olympique et de la Ligue des nations (2022, 2024), affrontaient les Polonais, première nation mondiale, champions d'Europe en titre (2023) et vainqueurs de la Ligue des nations l'an passé (2023). La tâche n'était pas simple pour les hommes d’Andrea Giani. Les Bleus ont pourtant entamé leur match de la meilleure des façons, comme lors de leur démonstration en demi-finale contre l'Italie, en remportant nettement la première manche (25-19).

Même si le deuxième set a d’abord été plus accroché, les Français ont réalisé une fin de manche somptueuse, enchaînant six points consécutifs pour s'envoler au score (25-20). Impressionnante au bloc, à l'image d'Ervin Ngapeth, qui incarne cette génération dorée du volleyball français, et de Jean Patry, sur tous les bons coups dans le match, l'équipe de France a offert des points plus beaux les uns que les autres. Avec une équipe expérimentée, comprenant seulement deux joueurs de moins de 30 ans au coup d'envoi (Jean Patry, 27 ans, et Barthélémy Chinenyeze, 26 ans), les Bleus ont parfaitement géré la pression du troisième set, remporté 25 à 23. Les Français, avec deux médailles d'or en volleyball aux JO, deviennent la quatrième nation, derrière le Brésil, l'URSS et les États-Unis, qui ont trois titres chacun.