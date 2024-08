Direct France-Pologne : bouillants, les Bleus prennent le large... Suivez et commentez la finale de volley avec nous

Le titre olympique peut-il revenir à la France deux éditions de suite ? Les volleyeurs tricolores n'en sont plus très loin, une seule marche les sépare du Graal. Le match débutera à 13 heures, samedi 10 août.

Une équipe de France sur son nuage. Passés près de la correctionnelle en quarts, les Bleus ont réglé le curseur au tour suivant. En demies, ils n'ont pas fait dans la dentelle et ont écrasé les Italiens (3-0). En réalisant le match parfait, les hommes d'Andrea Giani ont dominé l'épouvantail de la compétition dans tous les compartiments du jeu et sont parfaitement lancés avant cette finale.

La Pologne, un adversaire bien connu. La dernière fois que les Bleus ont affronté la Pologne, c'était en juin, en demi-finale de la Ligue des nations. L'équipe de France s'était imposée, trois sets à deux, face aux tenants du titre et avait impressionné dans un stade acquis à la cause de ses adversaires, à Lodz. Plusieurs joueurs de l'équipe de France évoluent dans des clubs polonais, comme le capitaine Benjamin Toniutti.

Un doublé historique ? Seules deux nations ont réussi à conserver leur titre olympique en volley-ball masculin. L'URSS en 1964 à Tokyo et en 1968 à Mexico. Mais aussi les Etats-Unis en 1984 à Los Angeles et en 1988 à Séoul. En cas d'or, les Bleus rejoindraient ce club très privé et marqueraient encore un peu plus la discipline de leur empreinte.