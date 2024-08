JO 2024 : d'anciens internationaux de volley-ball disent leur fierté de l'actuelle équipe de France, "stratosphérique" et qualifiée pour la finale

La France va-t-elle conserver son titre olympique en volley masculin ? Les Bleus sont en finale samedi face à la Pologne et les anciens internationaux ont plus que confiance en eux.

L’équipe de France de volley-ball est en finale des Jeux de Paris 2024, samedi 10 août à partir de 13 heures. Les champions olympiques de Tokyo vont donc tenter de conserver leur titre, et ce sera face à la Pologne. Les Bleus ont impressionné en demi-finale face à l’Italie, et ils ont notamment rendu fiers et admiratifs les anciens internationaux.

Julien Lyneel ancien réceptionneur-attaquant, et Pierre Pujol ancien passeur dépassent les 430 sélections à eux deux. Julien Lyneel a notamment remporté le championnat d’Europe 2015 avec une bonne partie de l’équipe actuelle, autant dire qu'il connaît bien les joueurs. "Même là, ils m'ont encore bluffé. Ils ont été stratosphériques, et aussi dans le regard, dans les gestes, dans la détermination. Je suis tellement fier d'eux, fier du parcours qu'ils ont pu faire jusque-là."

"Plus que jamais, mettez-nous qui vous voulez en face, quand on est comme ça, on peut tout gagner." Julien Lyneel, ancien international à franceinfo

Pierre Pujol les a vus arriver à la fin de sa carrière. Selon lui, cette nouvelle génération a changé la place du volley-ball en France. "C'est dingue ! Ces mecs-là, depuis qu'ils sont arrivés en 2008, 2009, ils ont rendu le "dingue", lambda. Je leur souhaite d'être encore champions olympiques. Et je pense qu'ils le seront parce qu'ils sont tout simplement au-dessus. On est maintenant devenu un sport incontournable. Ça gagne, ça joue bien, il y a des ambiances de dingue. Les salles sont pleines. Le volley prend petit à petit sa place et c'est génial", estime Pierre Pujol. Comme lui, Julien Lyneel est persuadé de voir la France remporter une nouvelle médaille d'or olympique.