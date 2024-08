Direct Italie-France : les champions du monde affrontent les Bleus, champions olympiques... Suivez la demi-finale de volley des JO 2024

Ils sont revenus de nulle part alors ils peuvent encore y croire. Malmenés dans les grandes largeurs par l'Allemagne en quart de finale, les Bleus d'Andrea Giani ne sont plus qu'à une marche d'une deuxième finale olympique consécutive. Pour y arriver, il faudra faire tomber l'Italie, championne du monde en titre.

Deux équipes rescapées

Si la France et l'Italie sont au rendez-vous des demi-finales, elles le doivent en grande partie à leur force mentale et leur résilience. Chacune menée deux sets à rien en quarts, respectivement contre l'Allemagne et le Japon, elles ont réussi à se recentrer sur leur jeu pour passer un nouveau tour et atteindre le dernier carré, en renversant deux parties bien mal engagées.

Une équipe de France à l'accent italien

Si les Bleus et les Italiens ont l'habitude de régulièrement s'affronter chaque année, les Français ont aussi une histoire particulière avec la Botte. En premier lieu, l'architecte de cette équipe, Andrea Giani, ancien international italien aux 474 sélections. Mais cette tendance à la dolce vita a quelque chose de contagieux. Sur les 12 joueurs de l'effectif tricolore, 11 sont passés ou évoluent encore dans le championnat italien. Dans les faits, seul Quentin Jouffroy n'y a jamais joué.

Ces Bleus ont de la ressource

Longtemps en difficulté contre l'Allemagne, les Bleus s'en sont sortis grâce au talent de leurs individualités, notamment l'inévitable Earvin Ngapeth. Mais deux joueurs se sont particulièrement mis en évidence dans les trois sets qui ont permis aux Bleus de revenir dans le match : Théo Faure et Quentin Jouffroy. Omniprésents dans tous les secteurs de jeu, les deux habituels remplaçants ont parfaitement saisi leur chance et largement pesé dans le succès français.