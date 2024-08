Handball aux JO de Paris 2024 : tenantes du titre, les Françaises doivent se contenter de la médaille d'argent après leur défaite en finale contre la Norvège

Après une semaine en Nord, les Bleus repartent de Lille avec de l'argent. Dominées par leurs grandes rivales norvégiennes en finale (29-21), samedi 10 août, elles ne conservent pas le titre qu'elles avaient acquis à Tokyo en 2021. Menées à la pause, elles ont vu leur retard s'accentuer en seconde période, mais s'offrent tout de même une troisième médaille en trois éditions des Jeux olympiques depuis 2016.

On aurait aimé écrire que, comme en demi-finales contre la Suède, il y avait eu du suspense. Mais face à la Norvège, sa meilleure rivale, l'équipe de France n'a pas fait le poids en seconde période. Pour la septième fois en compétition majeure, les deux nations se retrouvaient en finale. Si les Bleues l'avaient emporté en décembre au Mondial, les Norvégiennes étaient revanchardes, samedi après-midi.

L'équipe de France avait pourtant bien entamé la rencontre en menant 3-0 après quatre minutes de jeu avant de connaître un trou d'air en attaque. Le premier mais pas le dernier. Face à elle, la meilleure gardienne de la compétition Katrine Lunde, la seule à plus de 40% d'arrêts (43%) dans ce tournoi. Si son pourcentage n'a pas été aussi élevé, samedi, contre les Bleues (39% tout de même), ses exploits sur des tirs à six mètres leur ont donné mal au crâne.

Les "patronnes" neutralisées

Avec des arrières et des demi-centres bien cadenassées par la défense norvégienne, l'équipe de France était menée à la pause (13-15), et la situation ne s'est pas arrangée au retour des vestiaires. Face à des Scandinaves qui trouvaient facilement les espaces pour marquer, les Bleues, elles, ont sombré. Pertes de balle en attaque, tirs non cadrés ou sur la gardienne… Elles n'ont inscrit que huit buts en seconde période.

Les "patronnes", comme les surnomme Olivier Krumbholz, n'ont pas réussi à porter l'équipe comme elles l'avaient fait jusque-là : Tamara Horacek n'a marqué que sur jets de sept mètres, Estelle Nze Minko a été neutralisée (0/4), et les gardiennes Laura Glauser et Hatadou Sako terminent avec moins de 30% d'arrêt chacune. Avec une large avance, les Norvégiennes pouvaient déjà commencer à fêter leur titre, sourire aux lèvres, à trois minutes de la sirène. Elles remportent un titre qui les fuyait depuis 2012, alors qu'elles avaient ajouté deux championnats du monde et quatre sacres continentaux à leur palmarès entre-temps.

Pour les Bleues, Olivier Krumbholz déclarait avant la finale que son groupe se contenterait de la médaille d'argent. Une troisième breloque en trois éditions des JO après la deuxième place à Rio en 2016, et l'or à Tokyo en 2021. Le sélectionneur, qui a tant apporté au handball français, a, lui, peut-être dirigé son dernier match à la tête de l'équipe de France.