Les échéances politiques de 2023 en Turquie et aux Etats-Unis

Tous les jours, le club des correspondants décrit comment un même fait d'actualité s'illustre dans deux pays.

A quoi va rassembler 2023 ? Le président turc aborde une nouvelle année électorale plus disputée que les précédentes. A Washington, le monde politique américain va commencer à jouer ses cartes en prévision de l'élection présidentielle de 2024.

En Turquie, la fin de l'ère Erdogan ?

Recep Tayyip Erdogan fêtera en 2023 ses 20 ans à la tête de la Turquie, d'abord comme Premier ministre, puis comme président. Pour les élections législatives et présidentielle qui s'annoncent, il aura pour la première fois face à lui une opposition unie de six partis. Qui que soit son candidat, les sondages le donne pour l'instant gagnant face au président sortant. Recep Tayyip Erdogan s'emploie d'ores et déjà à écarter ses rivaux les plus dangereux et la Turquie redoute des violences à l’aube d’un scrutin aussi décisif.

En 2023, le Parlement turc devra aussi se prononcer sur la question du foulard islamique, que le président veut protéger en inscrivant le droit de le porter dans la constitution. L'année prochaine, le pays fêtera aussi en grande pompe le centenaire de la République, fondée par Mustafa Kemal Atatürk.

Aux Etats-Unis, les yeux rivés sur 2024

2023 n'est pas une année électorale aux Etats-Unis, mais la course à la Maison Blanche qui aura lieu en 2024 est dans tous les esprits. Le président américain lui-même a laissé entendre ces dernières semaines qu'il allait réfléchir avec sa femme à sa candidature pendant les fêtes et qu'il se prononcerait après. Joe Biden a déjà dit qu'il avait envie de se représenter. Côté républicain, Donald Trump est, lui, dans les starting-blocks, malgré plusieurs dossiers embarrassants qui pourraient l'entraver dans sa quête d'un second mandat.