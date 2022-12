Etats-Unis : est-il vrai que Donald Trump n'a pas payé d'impôt en 2020 ?

Du lundi au vendredi à 6h15, 7h34, 9h36 et 11h36

L'ancien président a payé 750 dollars en 2017, un million pour les années 2018 et 2019 et rien en 2020, selon un rapport examiné par des élus américains mercredi 21 décembre.

Cela peut paraître surprenant mais c'est vrai, d'après le rapport de la commission parlementaire américaine qui enquête sur Donald Trump. Ces élus viennent de rendre public les montants payés par l'ancien président entre 2015 et 2020, c'est-à-dire une grande partie de la période où il était à la Maison Blanche.

Bilan : en cinq ans, Donald Trump a payé un peu plus d'un million de dollars d'impôts avec des années très variables. Par exemple, seulement 750 dollars en 2017, soit environ 700 euros et encore bien moins en 2020, le dernier exercice fiscal connu, puisque cette année-là Donald Trump, encore président, n'a même pas payé d'impôt du tout.





Une fortune estimée à trois milliards



Malgré une fortune estimée à trois milliards de dollars par le classement Forbes, les documents révélés par les élus américains montrent que le milliardaire a subi d'énormes déficits ces dernières années. Le rapport pointe des pertes d'exploitation de plusieurs dizaines de millions de dollars, ce qui permet de réduire les sommes à payer en impôts. Sauf que certains élus démocrates semblent douter et affirment qu'il manque des justificatifs "qu'un contribuable ordinaire" aurait du fournir. Donald Trump bénéficie aussi de sa propre réforme fiscale, mis en place dès son arrivée à la Maison Blanche. Cette réforme profite avant tout aux Américains les plus fortunés, dont il fait partie : les 1% des Américains les plus riches ont pu économiser dès 2019 quelque 60 milliards de dollars d'impôts.

Ce n'est pas la première fois que Donald Trump a des problèmes avec ses feuilles d'impôts. L'ancien président veut les garder secrètes. Contrairement à tous ses prédécesseurs depuis les années 70, il est le seul à ne pas les avoir rendues publiques. Il a même été jusqu'en justice pendant plusieurs années pour ne pas avoir à publier ses déclarations fiscales. Ce manque de transparence alimente les spéculations sur la réalité de sa fortune ou sur de potentiels conflits d'intérêts. Mais on devrait y voir beaucoup plus clair prochainement puisque des élus américains viennent de voter en faveur de la publication des déclarations d'impôt de l'ancien président, qui est aussi candidat pour la présidentielle de 2024.