L'Angleterre et l'Italie prennent des mesures pour limiter le tourisme de masse

De plus en plus de destinations touristiques tentent de limiter l’afflux de visiteurs, notamment avec le début de la saison touristique estivale qui commence. Si beaucoup de villes se félicitent du retour des touristes après la pandémie de Covid, ce flot de vacanciers entraîne son lot de conséquences négatives. Nuisances sonores, dégradations, biodiversité menacée, spéculation immobilière, etc.

La pierre tombale, qui commémore la bataille de Culloden, est devenu un lieu de rendez-vous pour les fans de la série Outlander. (MANUEL COHEN / MANUEL COHEN / AFP)

Au Nord de l'Écosse, une pierre tombale sur un site touristique a été fermée au public du fait d’une fréquentation excessive : le site de Culloden est devenu ces dernières années un lieu de rendez-vous pour les fans de la série américaine Outlander. Un lieu qui commémore la bataille de Culloden : en avril 1746, le prince en exil Charles Stuart, catholique, tente de reconquérir le trône d’Angleterre dont a été chassé son grand-père. Il livre avec ses alliés jacobites et écossais la bataille de Culloden, où ses troupes sont anéanties.

C'est cet univers qui est exploré dans la série de romans Outlander écrits par l’écrivaine américaine Diana Gabaldon, adaptée depuis 2014 en série. Le site devient alors un lieu de pèlerinage, les touristes affluent en masse, prennent des selfies et déposent des fleurs sur la pierre tombale du clan Fraser, pro-Stuart, ultra populaire grâce à un personnage de la série. Si bien que le National Trust for Scotland est contraint d’interdire l’accès à la pierre tombale à deux reprises, en 2018 et le mois dernier, pour protéger l’environnement, rappelant par ailleurs que les dépouilles d’un millier de soldats gisent sous ces sépultures. D’autant que ce week-end a marqué les 277 ans de la bataille.

Même problème dans le petit village italien Portofino et ses 400 habitants. Pour "réguler les flux touristiques", le maire a récemment signé une ordonnance visant à interdire les touristes d'arrêter de marcher dans certaines zones, durant toute la période estivale, entre 10h30 à 18h30. En effet, près de 7 000 touristes se sont précipités dans ce petit port durant le dernier week-end de Pâques, provoquant des embouteillages piétons dans le centre-ville. Les touristes qui ne respecteraient pas l'ordonnance recevront une amende pouvant aller jusqu'à 275 euros, une menace surtout dissuasive.