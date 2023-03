Inflation : l'Allemagne et l'Italie confrontées elles aussi à une forte augmentation du panier de courses

Tous les jours, le club des correspondants décrit comment un même fait d'actualité s'illustre dans deux pays.

Depuis plusieurs mois, l'inflation en France bat des records, mais les autres pays européens ne sont pas épargnés. Direction l'Italie et l'Allemagne pour comparer l'augmentation du prix des courses.

En Italie, le panier de courses est 20 à 30 euros plus cher qu'avant

L'Italie est frappée par une inflation record ces derniers mois. Même s'il y a du mieux depuis le début de l'année, les Italiens paient encore le prix fort pour faire leurs courses. "Avec mes deux enfants en bas âge, ça a vraiment explosé, je paie 20 à 30 euros de plus. Même s'offrir une glace, maintenant, c'est trop cher", témoigne Adriana, à la caisse d'un supermarché de Rome.

Par rapport à l’an dernier, il faut débourser 13% de plus pour les produits de la vie courante, dont les prix n’ont pas été aussi élevés depuis 40 ans. L'inflation est certes repassée sous la barre des 10% en février, et la combinaison plafonnement des prix de l'énergie et hiver doux, offre pour l’instant un peu de répit aux Italiens pour leurs factures de gaz et électricité.

Pour 2023, les associations de consommateurs parlent d’une hausse de plus de 2 800 euros pour une famille italienne avec deux enfants rien que pour les produits de base, pour l'alimentation et l’hygiène. Le nombre de familles en difficulté a doublé en un an en Italie, alors, pour alerter, le porte-parole des écologistes, Angelo Bonelli, a tenu à venir avec ses courses devant l’Assemblée : "Ça, c’est une courgette. Au marché, elle coûte 4 euros le kilo. Les pains à l’huile, que mangent les personnes âgées : 4 euros 10 le kilo. Un litre de lait, c’est 2 euros. C’est une hausse terrifiante, pour le voir, il suffit d’aller au supermarché."

>> Comment les Italiens abordent-ils cette année 2023 ?

Pour les pâtes, la hausse monte jusqu’à 30% en Italie. Pour s’en sortir à la fin du mois, les Italiens se serrent visiblement la ceinture sur l’alimentaire : une famille avec deux enfants devrait dépenser 340 euros de moins pour se nourrir que l’année dernière.

En Allemagne le panier moyen est moins cher qu'en France

Dans un supermarché berlinois, le prix des 37 articles qui composent le panier franceinfo (produits du quotidien, alimentaire et hygiène) est à 95,08 euros ; contre 100,72 euros en France. Cela représente 5% de moins. Plusieurs articles sont moins chers outre-Rhin comme l’huile d’olive, les biscuits ou le liquide vaisselle. Mais d’autres le sont beaucoup plus : le sucre en poudre a augmenté de 120% par rapport à la France, le fromage râpé de 58%, le papier toilette de 24%.

Le panier est meilleur marché en Allemagne mais les prix de l’alimentation ont davantage augmenté qu’en France. L’inflation est de 20% sur 1 an contre 14,1% en France, toujours sur la base du panier franceinfo.

>> Crise énergétique : l'Allemagne s'attend à une inflation de 7% en 2023, soit légèrement plus qu'en 2022

Selon un récent sondage, un Allemand sur six redoute de ne plus pouvoir faire face à l’augmentation du coût de la vie alors qu’il y a un an, c'était un allemand sur dix. "Je dois faire attention, j'ai quatre enfants, je suis artisan et je dois compter chaque centime, que je roule en voiture, que j’achète de la nourriture ou des vêtements. Je ne vais pas au restaurant. Et on ne part plus en vacances. C'est là que nous économisons. D'ici la fin de l'année, les prix vont certainement encore flamber. Mais les salaires et les retraites n’augmentent pas", détaille Michael, un Berlinois. Il a également baissé le chauffage chez lui : pas d’autre choix, dit-il, pour réduire les factures d’énergie, le gaz, l’électricité, dont les tarifs se sont aussi envolés, avec 23% en plus en l’espace de 12 mois.

Selon les estimations, les prix doivent encore augmenter de 7% cette année. À titre de comparaison, l’inflation en France en 2022 était de 5,2%. Il faudra attendre 2024 pour voir diminuer le rythme de l’inflation et assister au retour de la croissance.

>> Inflation record : quelles mesures sont prises pour les salaires en Italie, en Allemagne et au Royaume-Uni ?