Football : l'onde de choc de l'affaire Rubiales sur le sport mondial, notamment en Europe et aux USA

Temps de lecture : 6 min

Le 20 août 2023, à la sortie victorieuse du Mondial féminin de football, Luis Rubiales a embrassé de force la joueuse Jennifer Hermoso. L'ex-patron de la Fédération espagnole est depuis inculpé pour agression sexuelle et coercition. Depuis, il maintient sa ligne de défense, affirmant que c'était un "acte réciproque". Les répercussions médiatiques de l'affaire sont remontées dans les institutions et ont traversé l'océan.

Une grande indignation à Bruxelles autour du machisme qui règne dans le milieu sportif

Auprès des institutions européennes, des eurodéputés avaient mis à l’agenda de leur plénière à Strasbourg un débat sur le sujet des violences faites aux femmes dans le milieu du sport. Une trentaine d’eurodéputés se sont exprimés, beaucoup de femmes, qui ont solennellement rappelé dans l’hémycicle que lorsqu’une femme dit "non" c’est "non" et que l’absence d’un "oui" signifie aussi un "non".

Si certains eurodéputés appellent à renforcer les lois, celles-ci ne suffiront pas, il faut féminiser l’encadrement dans les fédérations, ainsi que l'arbitrage et peut-être de garantir un niveau minimal de protection dans l’ensemble des 27 États membres.

Aux Etats-Unis, des coachs puissants et des athlètes parfois surprotégés

Si l'ampleur médiatique de l'affaire Rubiales n'a pas été aussi énorme de l'autre côté de l'Atlantique, son impact se compare largement. Fin 2021, cinq des dix entraîneurs du championnat américain ont été licenciés pour abus sexuels ou psychologiques, un scandale tel que tout le système a été remis en cause. La position de force des coachs depuis les sections jeunes a été scrutée, ainsi que la situation d'athlètes parfois surprotégés et mal éduqués qui multiplent les actes condamnables.

