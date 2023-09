Élections européennes : LFI va plaider pour l'union à gauche jusqu'au dépôt des listes

Le brief politique

Le brief politique Aurélie Herbemont Du lundi au vendredi à 7h24

La Nupes ne fera pas de liste commune aux élections européennes du 9 juin 2024. Mais La France Insoumise va mettre la pression jusqu'au bout sur ses partenaires, c'est l'info du brief.

Temps de lecture : 2 min

Quand Manuel Bompard, coordinateur de La France Insoumise, dit qu'il se battra jusqu'au bout pour obtenir l'union de la gauche aux élections européennes de juin prochain, c'est vraiment jusqu'au bout : en clair, jusqu'au dépôt des listes qui aura lieu au printemps ! Une volonté qui laisse présager six mois d'appels incessants à l'union et de coups de pression en tout genre sur leurs petits camarades. Les Insoumis vont surfer sur l'appel des jeunes de la Nupes il y a quelques jours qui enjoignent leurs aînés à s'unir. Une pétition de maires de gauche vient d'être lancée pour une liste unique.

Les Insoumis veulent aussi rencontrer des députés européens sortants, écologistes et socialistes, pour essayer de les convaincre de rejoindre une liste "unitaire". "On discute déjà avec certains dans les couloirs du parlement à Strasbourg", confie une élue insoumise qui l'assure "tous ne sont pas à l'aise" avec les stratégies de cavalier seul.

Ensemble aux Européennes ou chacun pour soi en cas de législatives

Pour espérer changer la donne des listes autonomes, LFI guette le moindre sondage. Jusqu'à présent, le score total de la gauche avec des listes séparées est supérieur à une liste unique, mais les sondages peuvent évoluer. Les Insoumis espèrent aussi secrètement l'aide... d'Emmanuel Macron ! Le chef de l'État pourrait agiter la menace d'une dissolution vu les risques de motions de censure à l'Assemblée nationale. "Toute la Nupes serait obligée de se regrouper pour survivre", avance un Insoumis. L'argument est tout trouvé : des européennes ensemble sinon c'est chacun pour soi en cas de législatives, avec des élus en moins à l'arrivée pour chaque groupe de la Nupes.

Les partenaires de la Nupes sont agacés par cet acharnement des Insoumis. Les communistes se préparent à encaisser les coups. "Ils vont nous pourrir la vie jusqu'au bout", glisse un cadre. "Il faut qu'ils arrêtent de faire miroiter quelque chose qui n'adviendra pas et qu'on parle du fond", réclame un élu. Le risque c'est de voir la campagne focalisée sur cette question union-désunion. Ce qui empêcherait les candidats de dérouler leurs arguments, "quitte à ne pas briller aux européennes, LFI veut emporter toute la gauche dans sa chute", s'agace un socialiste. Les écologistes aussi sont lassés que les Insoumis ne comprennent pas que non c'est non.

Raphaël Gluksmann tête de liste du PS ?

Raphaël Glucksmann, du mouvement Place publique, était la tête de liste du PS aux européennes de 2019. Dans une interview à L'Obs, il dit sa disponibilité pour être à nouveau candidat en juin prochain. Le Parti socialiste temporise : "On décidera plus tard de l'incarnation, il est légitime mais ça peut aussi être quelqu'un d'autre, il y a des candidats qui se manifestent en interne". Un enthousiasme tout relatif, dû au timing de l'interview de Raphaël Glucksmann, non concerté avec le PS.