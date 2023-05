Santé : pourra-t-on un jour trouver des cigarettes électroniques prescrites en pharmacie ?

L'hypothèse de trouver des cigarettes électroniques en pharmacie a été avancée ce week-end par le ministre de la Santé lui-même. Celle-ci peut-elle vraiment être considérée comme un substitut nicotinique ?

Les positions entre pro et anti-cigarette électronique semblent irréconciliables. Le ministre de la Santé lui a effectivement ouvert une petite porte à la possibilité d'obtenir certaines cigarettes sur prescription, ce sera l'un des points de discussion du prochain plan tabac du gouvernement. Pour François Braun, elles peuvent permettre de réduire la dépendance à la nicotine et de progressivement arrêter de fumer. Pourtant, certaines institutions sont loin d'être du même avis, et pas des moindres.

>> Santé : la Puff, interdite dans plusieurs pays européens, dans le collimateur des responsables sanitaires en France

L'Organisation mondiale de la santé, par exemple, jugeait il y a peu encore que la cigarette électronique comme une substance dangereuse à réglementer à tout prix. Un produit dangereux dans le sens où la cigarette électronique peut selon l'OMS augmenter les risques de pneumopathie ou de cardiopathie. Globalement, les autorités de santé restent prudentes, à l'image du Haut Conseil de la santé publique, pour qui on manque de recul. Les données ne sont pas assez nombreuses pour trancher. Le rapport bénéfices-risques serait donc difficile à évaluer. Dans le doute, le Haut Conseil recommande donc aux médecins de privilégier les substitut nicotinique classique et de ne pas diriger leurs patients vers la cigarette électronique.

La cigarette électronique, un médicament ?

Pour de nombreux spécialistes, la cigarette électronique est un excellent moyen pour arrêter de fumer et c'est ce que dit l'Académie de médecine ou la Haute Autorité de santé. Mieux vaut vapoter que fumer, selon elle, car on le rappelle, la cigarette électronique en dehors de la nicotine ne contient pas tous les produits toxiques de la cigarette. Pas de combustion non plus, ce qui réduit les risques.

D'après une étude menée par des chercheurs britanniques en 2019, la cigarette électronique serait deux fois plus efficace pour le sevrage que les substituts nicotiniques classiques. Une étude similaire est en cours en France menée par les Hôpitaux de Paris. Mais de là à faire prescrire les cigarettes électroniques en pharmacie... Les discussions du prochain plan tabac du gouvernement risquent d'être animées.