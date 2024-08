Pour plus d’efficacité collective au travail, soyez polis avec vos collègues

Au travail, évitez d’être malpoli avec vos collègues, ça rend tout le monde moins efficace. Tel est le message envoyé par des chercheurs des Universités de Floride et de l’Indiana aux États-Unis. Ils viennent de publier les résultats de cinq études qui montrent que, ne pas se dire bonjour, se parler de façon désagréable, ignorer l’espace vital ou la tranquillité du voisin d’open space, réduit les performances individuelles. Les salariés ont de moins bons résultats dans des tests, ils sont aussi moins autonomes et moins créatifs.

L’impolitesse réduit aussi l’efficacité des services ou de l’entreprise car elle fonctionne comme une menace sociale qui déclenche des réactions de protection parmi les membres d'une équipe. Ils coopèrent moins, partagent moins d’informations, sont moins souples dans l’organisation du planning, ce qui fait baisser les résultats de l’ensemble de l'équipe. Ces résultats ont été publiés dans la revue américaine de psychologie appliquée Journal of Applied Psychology.

Les conséquences peuvent être mortelles

Et cela va même plus loin, car ces scientifiques indiquent aussi que le manque de politesse peut avoir des conséquences mortelles. Une conclusion tirée de leur observation de ce qui se passe dans des équipes médicales. Dans ce cas, le manque de respect et politesse soit en interne, soit de la part de patients, conduit de façon inconsciente à une moins bonne application des procédures de soins, ce qui peut aller jusqu'à mettre en cause la sécurité des patients, écrivent ces chercheurs. Des études antérieures ont également montré qu’il existe aussi un lien entre politesse au travail et troubles du sommeil. "Il ne faut donc pas considérer les comportement grossiers comme des questions marginales", avertissent ces chercheurs.

Reste à savoir si la politesse, qui est en lien avec l’éducation et l'empathie, peut s’apprendre à l'âge adulte. Les psychiatres affirment qu’elle peut se réapprendre en fait, car l’être humain possède une aptitude naturelle à l’empathie. L’année dernière, en France, on a parlé de cours d’empathie à l'école primaire. Des expérimentations pilotes ont même été menées l'année dernière dans un millier d’écoles primaires. Elles portaient sur la connaissance des émotions. Mais en cette rentrée, les cours d’empathie ne sont plus vraiment une priorité de l’Éducation nationale.

Il existe cependant toujours des kits pédagogiques sur internet pour les enseignants intéressés.