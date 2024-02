Éducation : le gouvernement veut généraliser les cours d’empathie

La nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a consacré son premier déplacement à la question du harcèlement scolaire. Plus d’un élève par classe en moyenne en est victime. Le gouvernement veut généraliser les cours d’empathie.

"Comment je me sens ce matin ?". Une question posée dans une comptine, qui pourrait sembler anodine. Elle est en réalité au cœur du projet pédagogique d’une école parisienne. L’objectif : être capable d’exprimer ses émotions, de mettre des mots sur des sentiments. Ces ateliers sont destinés aux plus petits, quatre ou cinq ans, l’âge où les émotions sont encore de grandes inconnues. "Un enfant, c’est que les émotions sont agréables ou désagréables, mais il ne sait pas encore dire pourquoi. Quand on lui montre une image d’un enfant en colère, il va dire que c’est un enfant qui est méchant", explique une maîtresse d’école.



Des cours qui existent déjà au Danemark

Apprivoiser ses sentiments et se mettre à la place de l’autre : c'est faire preuve d’empathie. Au Danemark, voilà 30 ans que ces cours existent. Des enfants plus proches, plus à l’écoute. En 30 ans, les cas de harcèlement ont été divisés par trois dans le Royaume.