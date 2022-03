Covid-19 : est-il trop tôt pour abandonner le masque et le pass vaccinal ?

Selon les projections les plus pessimistes de l'Institut Pasteur, la France pourrait atteindre d'ici deux semaines un pic de 170 000 contaminations par jour. Plus du double d'aujourd'hui, mais trois fois moins qu'en janvier.

Ce lundi 14 mars marque une nouvelle étape dans l’allègement des restrictions sanitaires en France, mais parallèlement les contaminations au Covid-19 repartent bel et bien à la hausse. Le nombre de cas positifs a augmenté de 35% en une semaine, avec en moyenne 65 000 nouveaux cas par jour. Le virus circule particulièrement chez les enfants et dans les régions rentrées les premières des vacances de février.

Le nombre d'hospitalisations est également en légère hausse en France (+3%). D'autres pays européens font face à une reprise épidémique. L'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et la Suisse sont aussi concernés.

Depuis fin février, le sous-variant BA.2 est devenu majoritaire

Derrière ce sursaut épidémique : le sous-variant d'Omicron BA.2. Il est une fois et demi plus contagieux que "la version originale" BA.1. Ce virus fait donc mathématiquement remonter la courbe de l'épidémie. Le brassage des populations après les vacances scolaires et le relâchement des gestes barrières depuis quelques semaines expliquent aussi la hausse des contaminations. Ces derniers jours, certains épidémiologistes se sont montrés sceptiques sur la fin du port du masque obligatoire.

La reprise épidémique fait courir un risque d'hospitalisation chez les personnes âgées ou fragiles. Les admissions en soins critiques remontent dans une vingtaine de départements de l'ouest et du centre. Le gouvernement et les médecins répètent les appels à la vigilance et appellent chacun à la responsabilité. Ils encouragent les personnes âgées immunodéprimés et leur entourage à faire leur rappel de vaccination et à porter le masque.

Toutefois, le sous-variant BA.2 ne semble pas entraîner de formes plus graves de la maladie : le Covid reste assez léger chez les personnes en bonne santé.