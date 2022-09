Funérailles de la reine Elizabeth II : qui est "Tall Paul", sur toutes les photos depuis des décennies et pourtant pas de sang royal ?

Paul Whybrew, alias "Tall Paul" ("Grand Paul") c'est 1, 94 m de dignité, médaille à la poitrine et crâne dégarni. Dans la dernière procession dans la soirée lundi 19 septembre, à Windsor, lorsque le cercueil pénètre la chapelle Saint Georges pour l'inhumation, il est l'un des très rares à le suivre, sans être de la famille. Son titre exact c'est : "valet de pied personnel de la reine et page du rez-de-chaussée". Mais contrairement au secrétaire privé Edward Young, Paul, c’est autre chose. C’est l’intime. Et l’humour, parfois noir qu’elle adorait faire. C’est le "gardien des secrets". Soixante-trois ans dont 44 à ses côtés ! Une vie dédiée à Elisabeth ! Au point de rester célibataire.

Il a 19 ans quand il commence son service auprès de la reine. Il a l’âge d’Andrew le 3e enfant de la reine et à peine 11 ans de moins que Charles, l’aîné. Ce garçon veut absolument travailler pour la famille royale. Il nait en 1959, grandit sur la côte d’Essex dans une famille modeste, son père est directeur de banque. Dès la fin du lycée, il file à Londres et réussit à se faire embaucher comme "valet de pied junior". Aux côtés d’un autre Paul (Paul Burrell) d’où le surnom que lui donne la reine : il y a "Tall Paul" et il y a "Small Paul". Il faut dire qu’il l’épate assez vite par sa façon de transporter ses chiens corgis. Ce qui n’est pas donné à tout le monde ! Et puis, son fait d’arme : en 1982 c’est lui qui neutralise l’individu qui s’est introduit une nuit dans le Palais, jusque dans la chambre de la reine. Du haut de ses 23 ans, il attrape le bonhomme, l’emmène dans le garde-manger du majordome, lui sert un verre de whisky et patiente jusqu'à l'arrivée de la police.

Aucun faux pas en 44 ans

Il y a une saillie à laquelle Tall Paul a peut-être repensé dans la solennité des obsèques d’aujourd’hui. Un journaliste du Daily Mail l’a révélé il y a quelques jours. On est en avril 1986, à l’enterrement de la duchesse de Windsor, Wallis Simpson, sa sulfureuse tante américaine (qu’elle n’aimait pas beaucoup). Il pleut des cordes, la reine s’amuse de voir que la tombe ouverte se remplit d’eau. Elle se penche vers Paul et ose cette métaphore marine très anglaise : "Si on n’arrive pas à écoper, on la mettra à l’eau !" (sous-entendu, c’est plus un enterrement, c’est un lancement de navire). Elle est reine d'Angleterre et on enterre sa tante.

Tall Paul n'a jamais de faux pas en 44 ans. Clairement, il faut crier au génie ! Jamais fâché avec aucun membre de la famille. C’est aussi ce qui fait qu’il reste avec elle. Jusqu’au bout, il lui passe les coups de fils d'Harry qui appelle de Californie. Lui allume la télé à la bonne heure. Au moment du Covid-19 en 2020, il est le seul autorisé à s’approcher avec Angela Kelly, sa costumière. A la mort de son mari, le prince Philip, lorsque le médecin recommande d’arrêter le cocktail Gin - Dubonnet - il passe au jus de pomme. Il compte tellement pour la reine, qu'en 2006 - elle vient d’avoir 80 ans - elle le supplie de venir s’installer à Windsor et elle finance tout. Il aurait voulu du marbre, elle aurait payé. Tall Paul est sur les photos des jubilés : or, diamant... et platine cette année 2022. Bien sûr, pour les Jeux olympique de Londres en 2012, c’est lui qui l’escorte avec James Bond dans cette vidéo où elle part sauter en parachute pour la cérémonie d’ouverture.

On ne sait pas encore ce qu'il va devenir. Dans la famille royale, votre contrat expire six mois après la mort de celui ou celle que vous servez. Le plus probable est qu’il s’en aille et se taise ! Il ne publiera pas trois livres comme la costumière. Ce lundi soir en tout cas, il dort à Windsor. Tout près de sa reine.