"Huawei a une capacité de rebond extraordinaire", assure Jacques Biot, président du conseil d'administration France

Le président du conseil d'administration du géant chinois Huawei en France, Jacques Biot, défend l'entreprise, qui fait l'objet de lourdes sanctions de la part des États-Unis.

Le géant chinois de la technologie Huawei fête ses 20 ans de présence en France dans un contexte compliqué de guerre commerciale avec les États-Unis. Huawei fait l'objet de lourdes sanctions de la part des Américains avec l'interdiction d'utiliser des composants électroniques américains, les téléphones portables ne sont plus non plus équipés du système Android (Google). "L'entreprise s'est habituée à vivre avec les sanctions presqu'en routine", souligne Jacques Biot le président du conseil d'administration du géant chinois Huawei en France, invité éco de franceinfo mercredi 15 février.

La société "démontre une capacité de rebond extraordinaire car la stratégie depuis toujours de Huawei est fondée sur la recherche-développement. Depuis toujours nous avons plus d'applications pour nos découvertes que de capacités à tout développer."

La "rumeur" de la surveillance

Le secteur de la téléphonie souffre avec une baisse des ventes supérieure à 10% pour l'ensemble des fabricants. "La baisse est plus importante pour nous", reconnaît Jacques Biot, sans s'étendre sur les chiffres. "Huawei ce ne sont pas que les téléphones", tient tout de même à préciser le président du conseil d'administration pour la France.

"Notre filiale France est en croissance grâce au développement de nos activités pour l'industrie." Jacques Biot, président du conseil d'administration Huawei Technologies France à franceinfo

Huawei est interdit de réseaux de télécommunications au Royaume-Uni et en Suède et fait régulièrement l'objet de craintes de surveillance et d'espionnage. "On est dans la rumeur et pas dans la réalité des faits, assure Jacques Biot. Toutes les craintes d'espionnage n'ont jamais été mises en évidence. Avant d'accepter ce poste, j'ai très soigneusement étudié cette question."

