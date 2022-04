Guerre en Ukraine : "Il va falloir accroître l'aide alimentaire d'urgence", avertit l'économiste Christian de Perthuis

Du lundi au vendredi à 17h51 et 21h11

L'invité éco Jean Leymarie Du lundi au vendredi à 17h51 et 21h11

Comment empêcher ce que l'ONU appelle des "ouragans de famine" ? Avec la guerre en Ukraine, les prix des matières agricoles de base atteignent des records, car l'Ukraine et la Russie sont de grands exportateurs, et les pays qui importent ces denrées se retrouvent en difficulté. Invité éco de franceinfo, mardi 12 avril, l'économiste Christian de Perthuis, fondateur de la chaire Economie du climat à l'Université Paris-Dauphine, plaide pour des solutions d'urgence, et aussi pour de nouvelles politiques agricoles. Les pays occidentaux ont un rôle à jouer.

>> Guerre en Ukraine : suivez les dernières informations dans notre direct

"À court terme, explique-t-il, l'urgence, c'est de faire fonctionner correctement les marchés (…) Les États peuvent intervenir, se concerter, stocker et déstocker", même si "c'est très difficile, notamment parce que l'Europe n'a plus de stock de sécurité et s'est désengagée de la gestion des marchés". Pour l'économiste, il faut aussi activer sans attendre une "aide alimentaire d'urgence", sans pour autant déstabiliser les marchés locaux dans les pays du sud, qui ont besoin de se transformer.

À moyen terme, la meilleure réponse face au risque de famine, c'est d'accélérer le développement des cultures vivrières dans les pays en voie de développement, et de protéger les petits producteurs contre la concurrence internationale. Christian de Perthuis, économiste sur franceinfo

Faute d'action, une grave crise alimentaire menace, estime le spécialiste. L'indice des prix alimentaires de la FAO a encore augmenté de 12,6% le mois dernier : "Jamais le prix réel des matières agricoles de base n'a été aussi élevé depuis soixante ans."